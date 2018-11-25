İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar'ın askerlik değişimi (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcuların ardından İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar'ın sosyal medyaya düşen askerlik fotoğrafı gündem oldu.
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1İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
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2Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
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Manuş Baba
Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba saç ve sakal traşı olduktan sonra sosyal medyada gündem oldu.
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4Manuş Baba
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5Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
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6Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
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7Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
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8Harun Tekin / Sakarya
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9Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
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10Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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11Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
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12Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
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13Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu.
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14Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti.
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15Alper Potuk / Burdur
Tolgay Arslan
Serdar Aziz / Ankara Mamak
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16İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.
Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.
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17Serdar Aziz / Ankara Mamak
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18Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.
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19Tolgay Arslan
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20Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.
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21Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.
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22Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.
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23Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı bedelli askerlik görevini Manisa’da yerine getirdi.