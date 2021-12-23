James Franco'dan ilişki bağımlılığı itirafı: Artık değiştim

Ünlü aktör James Franco, şu anda kapalı olan oyuncuk okulundaki öğrencilerle ilişki kurduğunu kabul ederek, seks bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve yıllar içinde kendini değiştirdiğini anlattı.

The Jess Cagle adlı podcast yayınına katılan 43 yaşındaki oyuncu, kendisine ait okulda öğretmenlik yaptığı dönemde “öğrencileriyle cinsel ilişki kurduğunu ve bunun yanlış olduğunu” söyledi.