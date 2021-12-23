James Franco'dan ilişki bağımlılığı itirafı: Artık değiştim

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 11:39
Ünlü aktör James Franco, şu anda kapalı olan oyuncuk okulundaki öğrencilerle ilişki kurduğunu kabul ederek, seks bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve yıllar içinde kendini değiştirdiğini anlattı.
The Jess Cagle adlı podcast yayınına katılan 43 yaşındaki oyuncu, kendisine ait okulda öğretmenlik yaptığı dönemde “öğrencileriyle cinsel ilişki kurduğunu ve bunun yanlış olduğunu” söyledi.
Yaklaşık dört yıl önce Los Angeles Times, beş kadının Franco'yu kendilerine yönelik uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçladığını yazmıştı. Podcast’teki sözleri, Franco'nun kendisine yöneltilen suçlamalardan sonra ilk yorumu oldu
OYUNCULUK ADAYLARINDAN 'SÖMÜRÜ' SUÇLAMASI
2018 yılında beş kadın, Franco’yu cinsel tacizle suçlamıştı. Oyunculuk okulu öğrencileri, Franco’nun onlardan üstsüz bir şekilde performans sergilemesini, bunu yapmayınca da Franco’nun çok sinirlendiğini ifade etmişti.
Ekim 2019’da iki kadın, Franco’ya karşı dava açmış, ünlü aktörü şu anda kapalı olan oyunculuk okulunda, oyunculuk adaylarını sömürmekle suçlamış, genç kadınları seks sahnesi çekimi yapmakla kandırdığını öne sürmüştü.
Cinsel taciz iddialarının ardından ünlü aktör, Stephen Colbert'in sunucusu olduğu 'The Late Show with Stephen Colbert' televizyon programında suçlamaları reddetmiş ve avukatları aracılığıyla işlem başlattığını açıklamıştı. Diğer taraftan New York Times ise Franco'nun katılacağı bir etkinliği iptal etmişti.
"SEKS BAĞIMLILIĞI 20 YIL SÜRDÜ"
Franco, genç yaşlarında alkol bağımlılığı tedavisi görmesinin ardından kendisinde seks bağımlılığı geliştiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Bu, çok güçlü bir uyuşturucuydu. 20 yıldan uzun süre bende vardı. Sinsi tarafı, bu bağımlılık süresince alkolden uzak durmamdı” diye konuştu.
Los Angeles üst mahkemesine sunulan belgelere göre ünlü aktör, 2019’da açılan hukuk davasını çözmek için bu yıl 2,2 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
"KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEDİM"
Podcast röportajında Franco, 2016'dan beri seks bağımlılığından kurtulduğunu ve kendisine yöneltilen iddiaların ardından "olduğu kişiyi değiştirdiğini" söyledi.
Franco ayrıca, “Kimseyi incitmek istemedim” sözlerini de ekledi.
2011’de Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlenen Franco, 2012’de 127 Saat filmindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmişti.