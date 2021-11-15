Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı

Şimdi 47 yaşında olan İngiliz süper model Kate Moss, podyum dünyasındaki profesyonel çalışmasını ajans sahibi olarak sürdürüyor.
Ancak son gelen bir haber, başta Kate Moss'un kızı, manken Lila Grace (19) başta olmak üzere tüm yakınlarını şaşırttı.
İngiliz basınına göre, Kate Moss, Londra'daki 10 milyon sterlinlik Highgate malikanesini satıp, taşraya yerleşmeye karar verdi.
Modelin bu kararında, pandemi dönemini kırsal Cotswolds'daki evinde birlikte geçirdiği sevgilisi Kont Nikolai von Bismarck etkili oldu.
Kate Moss'un Cotswolds'a kalıcı olarak taşınma kararını öğrenen kızı Lila Grace, "Bu evde saklambaç oynadığım zamanları hatırlıyorum" dedi. Grace taşınma sürecini çaresizce izledi...
Kate Moss'un taşınmasından fotoğraflar...