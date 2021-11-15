Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı

İngiliz eski top model Kate Moss, Londra'daki evini 10 milyon sterline satıyor. İddiaya göre taşınma kararı çocukluk anılarını bu evde geçiren kızı Lila Grace'i üzdü. Satıştan 3 milyon sterlin kar etmek isteyen Moss çiftlik bölgesi Cotswolds'a yerleşiyor.

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Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 1

Şimdi 47 yaşında olan İngiliz süper model Kate Moss, podyum dünyasındaki profesyonel çalışmasını ajans sahibi olarak sürdürüyor.

Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 2

Ancak son gelen bir haber, başta Kate Moss'un kızı, manken Lila Grace (19) başta olmak üzere tüm yakınlarını şaşırttı.

Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 3

İngiliz basınına göre, Kate Moss, Londra'daki 10 milyon sterlinlik Highgate malikanesini satıp, taşraya yerleşmeye karar verdi.

Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 4

Modelin bu kararında, pandemi dönemini kırsal Cotswolds'daki evinde birlikte geçirdiği sevgilisi Kont Nikolai von Bismarck etkili oldu.

Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 5

Kate Moss'un Cotswolds'a kalıcı olarak taşınma kararını öğrenen kızı Lila Grace, "Bu evde saklambaç oynadığım zamanları hatırlıyorum" dedi. Grace taşınma sürecini çaresizce izledi...

Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 6

Kate Moss'un taşınmasından fotoğraflar...

Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 7
Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 8
Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 9
Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 10
Kate Moss'tan kızı Lila'yı üzen taşınma kararı - 11

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