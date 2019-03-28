Keanu Reeves'ten acil iniş sonrası uçak yolcularının ve hayranlarının takdirini toplayan hareket
ntv.com.tr
Geçtiğimiz günlerde San Francisco’dan Los Angeles giden uçağın arıza nedeniyle California’da acil iniş yapmasının ardından Keanu Reeves, yeni bir uçakla ya da özel araçla lüks seyahat yerine, diğer yolcuları organize etmesi ve onlarla birlikte otobüs yolculuğu yapmasıyla gönülleri fethetti.
-
1
Ünlü oyuncu Keanu Reeves bir kez daha kalpleri fethetti. Daha önce metroda yer vermesiyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki ABD’li oyuncu, son olarak uçak yolculuğu esnasında yaşanan acil iniş krizini yönetmen biçimiyle takdir topladı.
-
2
Geçtiğimiz günlerde San Francisco’dan Los Angeles giden uçağın arıza nedeniyle California’nın Bakersfield bölgesinde acil iniş yapmasının ardından Keanu Reeves, diğer yolcularla birlikte durum değerlendirmesi yaparak organizasyonu üstlendi ve Burbank Havaalanı’ndan iki saat süren otobüs yolculuğu yaptı.
-
3
Diğer yolcuların an be an sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, Reeves, pek çok yolcunun aksine sakin kalarak tüm yolcularla konuşup Burbank’ten ayrılmanın en etkili yolunu planlıyor.
-
4
Reeves sonra yolcularla birlikte otobüs yolculuğu yaparak Los Angeles’a ulaşıyor.
-
5
Hollywood’un ünlü aktörünün yeni bir uçak yolculuğu yerine, diğer yolcularla birlikte iki saatlik otobüs yolculuğunu tercih etmesi, hayranlarının takdirini topladı.
-
6
Yolculardan bazıları Reeves ile hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medyadan paylaştı.
-
7
Sosyal medya kullanıcıları, Reeves hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak, “Keanu Reeves neden bu zamana kadar bir inanlık ödülü kazanmadı” benzeri yorumlar yaptı.