Kim Kardashian ve Kanye West’ten kızları North’a Michael Jackson ceketi

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve rap şarkıcıs Kanye West çifti, altı yaşındaki kızları North’a Noel hediyesi olarak Michael Jackson’ın gerçek ceketini satın aldı.
Kardashian-West ikilisi, kızlarına verdikleri ceketi bir açık artırmada satın aldı. Müzayedede, cekete 200 bin ile 300 bin dolar arasında değer biçilmişti.
‘Pop müziğin kralı’ Michael Jackson, bu ikonik ceketi, efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor’ın doğum günü partisinde giymişti.
Ceketi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Kim Kardashian, “North, büyük bir Michael Jackson hayranı. Bunu seveceğini biliyoruz” ifadesini kullandı. Kardashian, ceketi, "Michael Jackson'ın gerçek ceketi" notuyla sergiledi.
Küçük North’a anneannesi Kris Jenner da 10 bin dolarlık Hermes marka çanta aldı.
Kris Jenner ayrıca, en küçük kızı Kylie Jenner’ın 1,5 yaşındaki kızı Stormi’ye gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi aldı.