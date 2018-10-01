Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Elçin Sangu (Ezel'in yönetmeninden yeni dizi: Çarpışma)
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma'daki partneri Elçin Sangu oldu. Yönetmenliğini Ezel ve İçerde dizilerinin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın yapacağı projede, ikili kasım ayında kamera karşısına geçecek.
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Hürriyet'te yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ,Çarpışma dizisinde Kiralık Aşk ile yıldızı parlayan Elçin Sangu ile rol alacak.
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Ay Yapım imzalı dizinin kasım veya aralık aylarında ekrana gelmesi bekleniyor.
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Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizide Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can da rol alacak.
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Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı dizi zincirleme bir otomobil kazasıyla kesişen farklı hayatların öyküsünü anlatacak.