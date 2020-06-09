Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz: Hukuki işlem başlatacağım

Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfakta yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya kaydedip sosyal medyada yayınlayan Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. İlgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

Instagram hesabı kapatılınca ne yapacağını bilemediğini kaydeden Taha, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yıllardır emek verdiğim 1,5 milyon takipçisi olan sayfam elimden gitti. Hayallerim emeklerim elimden alındı. Gerçekte üzerimde çok büyük bir psikolojik baskı var, çok üzgünüm. Benim emeğim kadar ailemin de emekleri var. Bir takım insanlar adımıza fake hesaplar açıp, hakaretlerde bulunuyorlar. Bunları yapan biz değiliz, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu süreçle ilgili hukuki süreç başlatacağım. Bu süreç beni çok yordu, çok yıprattı. Rahatsızlığımdan dolayı yarım bıraktığım tedavime devam edeceğim. Ben yine aynı Taha’yım, yemeklerimi yapmaya devam edeceğim, ne olursa olsun bırakmayacağım ve yılmayacağım. Ben takipçilerimin yanında olacağım onların da benim yanımda olmasını bekliyorum.”





