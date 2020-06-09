Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz: Hukuki işlem başlatacağım

09.06.2020 - 11:33
Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfakta yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya kaydedip sosyal medyada yayınlayan Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. İlgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.