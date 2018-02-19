Kubilay Aka ile Miray Daner'in set arkadaşlıkları aşka dönüştü (Set aşkları)

1.5 yıl önce rol aldıkları ‘Vatanım Sensin’de başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Kubilay Aka ve Miray Daner, önceki akşam ilk kez Cihangir’de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz sezon dizide üvey abi-kardeşi oynayan ikili, rolün inandırıcılığı kaybolmasın diye yapımcı tarafından gelen yasakla, beraberliklerini saklamak zorunda kalmıştı. Diziden ayrılan ve Çukur’a Celasun karakteriyle dahil olan Aka ve Daner, Rose Marine adlı mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta sevgilisine sarılmış bir şekilde görüntülenen Aka, flaşların patlamasıyla elini çekmek zorunda kaldı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Aka, “Yeterince çektiniz. Bırakırsanız aracımıza binip, evimize gideceğiz” dedi.

Geçen haftalarda final yapan Meryem dizisinin Burcu'su Serenay Aktaş ile dizinin Güçlü'sü Kenan Acar'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı Meryem dizisi geçen haftalarda final yapmıştı. Dizide Burcu ve Güçlü'nün aşkı gerçeğe döndü. İkili aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları bu fotoğraf ile ilan etti.

‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır (Oya) ile Mert Fırat’ın (Serhan) sette yakınlaştığı iddia edilmişti. İki oyuncunun bu yüzden sevgilileriyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Vatan'ın haberine göre; Mert Fırat söylentilere nokta koydu: “Sette bir tane karavan var. 8 kişi aynı karavanda vakit geçiriyoruz. Yeni tanışmadığımız için oldukça keyifli bir ortamda çalışıyoruz. Çıkan haberlere gelince, öyle bir şey yok.”

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Hira Koyuncuoğlu (Bade) ile Berkay Hardal'ın (Murat) set aşkı gerçek oldu





İstanbullu Gelin'de Bade karakterini canlandıran Hira Koyuncuoğlu (23) bir diziyle hem büyük çıkış yakaladı hem de aradığı mutluluğu buldu. Yaklaşık 1 yıldır rol arkadaşı Berkay Hardal ile aşk yaşayan Hira, Formsante dergisine verdiği röportajda "Bizimkisi ilk görüşte aşktı. Berkay ile çok mutluyum, ailem gibi oldu" dedi.



İstanbullu Gelin'in 35. son bülümünde Murat, Bade'ye evlenme teklif etti.