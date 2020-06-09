Kylie Jenner karantinayı bitirdi

Jenner, Kylie Cosmetics'in yüzde 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye satmıştı. Forbes, tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etmiş, buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koymuştu.