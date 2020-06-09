Kylie Jenner karantinayı bitirdi

İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alan ancak Forbes dergisi tarafından sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner, karantinadan çıktı. Zenginlerin gittiği gece kulübüne girerken görüntülenen Jenner'ın maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi eleştiri konusu oldu.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 10:20 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 10:28

Kylie Jenner karantinayı bitirdi - 1
Corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini Los Angeles'taki lüks malikanesinde geçiren ve sık sık sosyal medya paylaşımları yapan Kylie Jenner, karantinayı erken bitirdi.
Kylie Jenner karantinayı bitirdi - 2
22 yaşındaki Jenner, arkadaşlarıyla birlikte VIP gece kulübü olarak bilinen Bootsy Bellows'a girerken ve sabaha karşı 1.30'da çıkarken görüntülendi.
Kylie Jenner karantinayı bitirdi - 3
Amerikalılara gerekmedikçe evden çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri tavsiye edilen bugünlerde Jenner'ın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan, arkadaşı Fai Khadra'nın koluna girerek gittiği gece eğlencesi eleştiri konusu oldu.
Kylie Jenner karantinayı bitirdi - 4
Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, en genç milyarder unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Jenner'ın hapis istemiyle yargılanması gündemde. Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Jenner'ın vergi sahteciliğinden hapisle yargılanmsı bekleniyor.
Kylie Jenner karantinayı bitirdi - 5

Jenner, Kylie Cosmetics'in yüzde 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma ile ABD güzellik devi Coty’ye satmıştı. Forbes, tüm gerçeklerin bu satıştan sonra ortaya çıktığını iddia etmiş, buna göre Coty tarafından son 6 ay içinde piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirler, aslında Jenner’ın söylediği rakamların gerçek olmadığını ortaya koymuştu.

Kylie Jenner karantinayı bitirdi - 6

"BEN UNVAN İSTEMEDİM"

Jenner ise iddialar karşısında, "Saygın bir yayın olduğunu düşündüğüm Forbes'ta tek gördüğüm, yanlış ifadeler ve kanıtlanmamış varsayımlar. Ben hiç unvan istemedim ya da oraya ulaşmaya çalışmadım" diye konuşmuştu.

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