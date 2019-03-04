Makyajla kendini ünlülere dönüştüren Çinli makyaj sanatçısı (Makyaj harikası)
Bu ünlülerin hepsi aslında aynı kişi! Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, makyaj yeteneğini kendi üzerinde sanat eserleri yaratarak kanıtlıyor. 26 yaşındaki Yuhong’un kendine yaptığı makyajla ünlülere dönüşmesi sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Çinli makyaj sanatçısının makyajın gücüyle Johnny Depp, Mona Lisa, Taylor Swift, Michael Jackson gibi isimlere dönüşümü...
1
Albert Einstein
2
Johnny Depp
3
Taylor Swift
4
Michael Jackson
5
Charlie Chaplin
6
Kara Dul (Scarlett Johansson)
7
Dita Von Teese
8
Cristiano Ronaldo
9
Marilyn Monroe
10
Mona Lisa
11
Kakımlı Kadın (Leonardo da Vinci)
12
Audrey Hepburn
13
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15
Bu ünlülerin hepsi aslında aynı kişi. İşte Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong...