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Makyajla kendini ünlülere dönüştüren Çinli makyaj sanatçısı (Makyaj harikası)

Bu ünlülerin hepsi aslında aynı kişi! Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, makyaj yeteneğini kendi üzerinde sanat eserleri yaratarak kanıtlıyor. 26 yaşındaki Yuhong’un kendine yaptığı makyajla ünlülere dönüşmesi sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Çinli makyaj sanatçısının makyajın gücüyle Johnny Depp, Mona Lisa, Taylor Swift, Michael Jackson gibi isimlere dönüşümü...

  • 1

    Albert Einstein

    Albert Einstein
  • 2

    Johnny Depp

    Johnny Depp
  • 3

    Taylor Swift

    Taylor Swift
  • 4

    Michael Jackson

    Michael Jackson
  • 5

    Charlie Chaplin

    Charlie Chaplin
  • 6

    Kara Dul (Scarlett Johansson)

    Kara Dul (Scarlett Johansson)
  • 7

    Dita Von Teese

    Dita Von Teese
  • 8

    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo
  • 9

    Marilyn Monroe

    Marilyn Monroe
  • 10

    Mona Lisa

    Mona Lisa
  • 11

    Kakımlı Kadın (Leonardo da Vinci)

    Kakımlı Kadın (Leonardo da Vinci)
  • 12

    Audrey Hepburn

    Audrey Hepburn
  • 13

  • 14

  • 15

    Bu ünlülerin hepsi aslında aynı kişi. İşte Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong...
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