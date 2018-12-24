MasterChef Türkiye şampiyonu kim oldu? (Kerem Giritlioğlu mu, Uğur Kardaş mı?)

1 MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Kerem ve Uğur, MasterChef'te şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı.

2 MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.

3 Yarışmayı kazanan isim Dubai'de bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim ise Somer Şef'in Avusturalya Sidney'de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

4 MASTERCHEF UĞUR KİMDİR? Uğur Kardaş 22 yaşında. Bekar olan Uğur, Çanakkaleli. Uğur, küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olduğunu ilk bölümlerden itibaren dile getirmişti.





