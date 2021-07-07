Mbappe ve Benzema, Nusret'le buluştu
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe son olarak yıldız futbolcular Mbappe ve Benzema'yı ağırladı. İşte ayrıntılar ve Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler...
Mbappe ve Benzema
Nusret Yunanistan'daki restoranında dünyaca ünlü yıldızlar Mbappe ve Benzema'yı ağırladı.
Fenomen şef Mbappe için "Adamsın" diyerek fotoğraflarını yayınladı.
Maluma
Dünyaca ünlü yıldız Maluma, Nusret'in Miami'deki restoranını ziyaret etti.
Nusret'in özel olarak servis ettiği yemeklerden ziyafet çeken Kolombiyalı yıldız şarkıcı ünlü şefle özdeşleşen saltbae hareketini yaptı. Maluma o anları yaklaşık 60 milyon takipçili Instagram sayfasına da taşıdı.
Gianni Infantino
Nusret, Dubai’deki restoranında FIFA başkanı Gianni Infantino’yu ağırladı.
Nusret, her zamanki şovunu Infantino yanında da gerçekleştirdi. FIFA başkanı, Nusret’in şovu karşısında “O bir efsane” yorumunu yaptı.
Karim Benzema
Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu Karim Benzema, Nusret'in Dubai’de şubesini ziyaret etti.
Nusret'in elleriyle servis ettiği lezzetlerle ziyafet çeken Benzema, saltbae hareketi yaptı.
Dr. Mehmet Öz
Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranın konuğu, Dr. Mehmet Öz oldu. Video’larını Instagram’dan paylaşan ikiliden Dr. Öz, “Onunla gurur duyuyoruz. Bu kadar uzakta Türk yemeklerini konuştuk. Ben kabak dolmasını çok özlüyorum” dedi. Gökçe ise, “Ben de annemi özlüyorum, bir yıldır görmüyorum. Börek ve dolmaları fantastiktir. İstanbul’a gidip, börek yiyeceğiz” sözleriyle güldürdü.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone,
Nusr-Et Steakhouse Etiler'den paylaşımda bulundu.
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızları, ünlü Türk et ustası Nusret'in Dubai'de ki restorantında yemek yedi. eyifli dakikalar geçirildiği gözlenilen yemek sırasında Nusret, meşhur Saltbae hareketiyle, izleyenlerle adeta görsel şölen sundu. omelu Lukaku, Nusret'in şovunu sosyal medya hesabından paylaşırken, Martial ve Andreas Pereira'da onlara eşlik etti.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli Didier Drogba, Nusret Gökçe ile buluştu. Drogba, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına İstanbul'dan Dubai'ye değişen hiçbir şey yok (From Istanbul to Dubai, nothing changes) notuyla paylaştı.
Şu sıralar futbol kariyerine Trabzonspor'da devam eden Jose Sosa da Nusret'e giden ünlüler kervanına katıldı. Nusret Gökçe, 33 yaşındaki futbolcuya özel olarak servis yaptı. Sosa fenomen haline gelen Gökçe ile çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmedi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany Trump, Nusret'in Yunanistan'daki restoranını ziyaret etti. 25 yaşındaki
internet fenomeni, şarkıcı ve model daha önce de New York'taki Nusr-et'e gitmişti. Nusret, Trump ile fotoğrafını 01.50 notu ile Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Nusret Gökçe ABD-Miami bulunan restoranında dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı.
Fenomen şef; 26 Temmuz'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta konser vermeye hazırlanan J Balvin'in doğum gününe özel, eti altın tozuna bulayıp servis etti. Nusret o anları "24 karat special meat cake" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan Nusret Gökçe, bu kez Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Ortaylı'nın saltbae yaptığı kareui Nusret, Instagram hesabından yayınlayarak, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.
İşte dünden bugüne Nusret'in ağırladığı ünlü isimler...
Saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomene dönüşen Nusret Gökçe, Katar'ın başkenti Doha'da Paris Saint-Germain takımını ağırladı. Takımın Brezilyalı yıldızları Neymar ve Thiago Silva ile tuzlama haraketini yapan Gökçe, o anlarda çekilen bir kareyi yaklaşık 20 milyon takipçili Instagram hesabından da yayınladı.
Öte yandan Lukaku, Nusret ile ilgili, "İnanılmaz bir kalite. Bu gördüklerim için teşekkür ederim." yorumunda bulundu.
BRUCE WILLIS
Aksiyon filmlerinin yıldız ismi Bruce Willis, Nusret'in Miami'deki şubesine gitti. 63 yaşındaki Willis, restoran zincirinin sahibi Nusret'in tüm dünyada fenomen olan Saltbae hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
Ancak Willis, ünlü hareketi kendi tarzıyla yapmayı tercih etti. Nusret, Bruce Willis'ın videosunu Instagram hesabından, 'Kentteki en iyi eti yedikten sonra Bruce amca' notuyla paylaştı.
Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti. Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti.
DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı. DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
'BİZ EN İYİYİZ'
Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.
Birçok ünlü yıldızı restoranında ağırlayan Nusret Gökçe
bu kez dünyaca ünlü şarkıcı French Montana
'yı ağırladı. Nusret'in müdavimleri arasına giren Montana, Tavukları Pişirmişem
şarkısında oynadı. Diğer ziyaret sonrası ise ikili karşılıklı fotoğraflarını da Instagram hesaplarından paylaştı.
Nusret Gökçe, bu kez ABD-Miami bulunan restoranında dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin'i ağırladı. Gökçe kendisiyle özdeşleşen saltbae (Tuzlama) hareketini Kolombiyalı şarkıcıyla yaptı.
Instagram'dan 15 milyon takipçisi bulunan Gökçe o anları sosyal medyadan da yayınladı. J Balvin'in ise 23 milyon takipçisi var.
Nusret, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool
Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Madrid'in 3-1'lik skorla kupaya uzandığı maç sonrası Ronaldo, Salah, Bale
gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret, Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi
kupasını da 'tuzladı'.
Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Sergio Ramos ile 'tuzlama' yapan Nusret'in bu fotoğrafı sosyal medyada bazı kullanıcılardan eleştiri aldı.
Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurmuştu.
İşte Nusret'in müdavimi olan ve dünden bugüne fotoğraf paylaştığı ünlü isimler...
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DIEGO MARADONA
New York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.
ROMAN ABRAMOVIÇ
Birçok ünlüyü restoranında ağırlayan Nusret Gökçe o isimlerle fotoğraf çekerak sosyal medyadan da yayınlıyor. Bu kareler sonrası bazı ünlülerle para karşılığı reklam yaptığı öne sürülen Nusret Gökçe Chelsea FC Spor Kulübü'nun sabihi iş adamı Roman Abramoviç
'i de ağırladı. 51 yaşındaki Abramoviç
ile fotoğrafını yayınlayan Nusret, "Bu da mı reklam" notunu düştü.
DAVID BECKHAM
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Nusret'in sıkı müdavimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Nusret'e giderek ziyafet yapan Beckham ve ailesine bu kez Nusret özel servis yaptı.
42 yaşındaki Beckham, Nusret'in kendisi için yaptığı sunumun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya oğulları Romeo ve Cruz ile kızı Harper'ı da etiketleyen Beckham, "Harika öğle yemeği için teşekkürler. Seninle tanışmak keyifliydi ve acayip bir deneyimdi" notunu düştü.
Saltbae hareketini yapan Beckham ve ailesinin et tuzladığı görüntüleri ise Nusret kendi hesabında yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde de saltbae akımına son olarak katılan David Beckham'ın videosunu eşi Victoria Beckham sosyal medyadan yayınlamıştı
BECKHAM'DAN TUZLAMA (TIKLA İZLE)
NAOMI CAMPBELL
Dünyaca ünlü süper model Naomi Campbell, Nusret’in müdavimleri arasına girdi. Restoran zincirinin yeni mekanı Nusr-Et Steakhouse New York geçtiğimiz günlerde ise Naomi Campbell’i ağırladı.
New York Sağlık Departmanının çıplak elleriyle yemek yaptığı gerekçesiyle Nusret’e soruşturma açma haberleri gündemdeyken 90’lı yılların efsane isimlerinden 47 yaşındaki Campbell restorana giderek ‘Ottoman Steak’ ziyafeti yaptı.
BROOKLYN BECKHAM
Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen Nusret Gökçe'nin ABD'de açtığı restorana ünlü isimler gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ise New York'ta bulunan restorana giden David Beckham'ın ardından bu kez oğlu Brooklyn Beckham'ın gitti.
18 yaşındaki Brooklyn Beckham restoran ziyaretinde Nusret'le birlikte çekilen ve saltbae hareketi yaptığı videoyu Instagram hesabından da yayınladı.
DIDDY
Geçtiğimiz ay ise ünlü DJ Khaled'in evinde verdiği 42'inci yaş günü partisinde mangal başına geçen Nusret Gökçe, ünlü rapçi Diddy'nin evinde ziyafet hazırlamıştı.
Beverly Hills'te Diddy'e ait 14 milyon dolarlık (Yaklaşık 55 milyon TL) malikaneye giden Nusret, simokinin üzerine adının baş harfi olan 'N' işlemeli beyaz şalıyla dikkat çekmişti.
ACUN ILICALI
Türkiye, ABD ve Dubai'de restoranları bulunan Nusret Gökçe ile sık sık dostluklarından bahseden Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı'yla birlikte geçtiğimiz günlerde Miami'ye gitmişti.
ACUN ILICALI'DAN ZİYARET (HAYIRLI İŞLER)
Miami'de bulunan restoranına ziyarette bulunan Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı'nı ağırlayan Nusret Instagram hesabından Ilıcalı'nın videosunu paylaşmıştı. Ilıcalı yapılan paylaşımda,
"İlk günde yanındaydık şimdi de yanındayız. Cefasını çektik, sefasını sürüyoruz. Miami Nusret'ten selamlar" ifadelerini kullanmıştı.
ACUN ILICALI'DAN ZİYARET (HAYIRLI İŞLER)
Ilıcalı, öte yandan merakla takip edilen Survivor yarışmasının geçmiş yıllarında Nusret Gökçe'yi Dominik'e davet etmişti. Yarışmacılara ödül olarak Nusret'in hazırladığı etleri sunan Ilıcalı'nın Survivor 2018'de de Nusret'i adaya davet etmesi bekleniyor.
ACUN ILICALI'DAN ZİYARET (HAYIRLI İŞLER)
BEYONCE-JAY Z
Nusret’e geçtiğimiz günlerde ise ünlü şarkıcı Beyonce teklif yapmıştı. Posta'nın haberine göre; daha önce Amerikalı prodüktör DJ Khaled’in, Los Angeles’taki evinde verdiği partide mangal yapan Nusret bu kez Beyonce ile eşi Jay Z’ın Miami’de düzenleyeceği parti için mangal yapacağı öne sürülmüştü.
GOMIS
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis de Fenerbahçe derbisi sonrası Nusret'te yemek yemeye gitmişti.
Gomis'e sarılan Nusret o anları "Adam" notuyla birçok ünlü isimle olduğu gibi yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
İşte Nusret'in ünlü isimlerle çekildiği diğer karelerden bazıları...
Oğuzhan Koç-İbrahim Büyükak
Faik Öztürk-Safiye Soyman