Mbappe ve Benzema, Nusret'le buluştu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli Didier Drogba, Nusret Gökçe ile buluştu. Drogba, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına İstanbul'dan Dubai'ye değişen hiçbir şey yok (From Istanbul to Dubai, nothing changes) notuyla paylaştı.