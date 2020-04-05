Meghan Markle'ın gerçek adı ne? (Ünlülerin gerçek isimleri)

Bazı ünlülerin bizim bildiğimizin dışında ikinci ya da tamamen farklı isimleri var. Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, oğlu Archie'nin bu hafta ortaya çıkan doğum belgesi sayesinde farklı bir adı olduğu öğrenildi. Markle, bilinenden farklı bir isme sahip olan tek ünlü değil. İşte, sahneden podyuma, televizyondan sinemaya ünlülerin gerçek adları...

ntv.com.tr 05.04.2020 - 16:48

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlendikten sonra dünyaya gelen oğlu Archie'nin bu hafta ortaya çıkan doğum belgesinde Markle'ın adı "Rachel" olarak belirtilirken, unvanı da "Birleşik Krallık Prensesi" olarak yazılmıştı. Rachel'in Markle'ın ilk adı olduğu, tam adının Rachel Meghan Markle olduğu öğrenildi. 

İşte diğer ünlülerin gerçek adları...

ADİLE NAŞİT

Adela Özcan

BRUNO MARS

Peter Gene Hernandez

BEN FERO

Ferhat Yılmaz

LANA DEL REY

Elizabeth Woolridge Grant

MUAZZEZ ERSOY

Hatice Yıldız

ELTON JOHN

Reginald Kenneth Dwight

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar

NATALIE PORTMAN

Neta-Lee Hershlag

DANLA BİLİC

Neslihan Damla Akdemir

TRAVIS SCOTT

Jacques Berman Webster

ZARA

Neşe Ulus

JULIANNE MOORE

Julie Anne Smith

OKAN BAYÜLGEN

Kaan Okan Görgün

JAMIE FOXX

Eric Marlon Bishop

BURCU ESMERSOY

Kamile Burcu Esmersoy

WHOOPI GOLDBERG

Caryn Elaine Johnson

TEOMAN

Fazlı Teoman Yakupoğlu

LADY GAGA

Stefani Joanne Angelina Germanotta

SEZEN AKSU

Fatma Sezen Yıldırım

MEG RYAN

Margaret Mary Emily Hyra

ŞENER ŞEN

Ali Haydar Şen

THE WEEKND

Abel Makkonen Tesfaye

CÜNEYT ARKIN

Fahrettin Cüreklibatur

PRENS HARRY

Prens Henry Charles Albert David

ORHAN GENCEBAY


Orhan Kencebay

NICKI MINAJ

Onika Tanya Maraj

ASENA

Onur Çakmak

WOODY ALLEN

Allan Stewart Konigsberg

BANU ALKAN

Liz Remka Rebronja

BÜLENT ERSOY

Bülent Erkoç

CARDI B

Belcalis Marlenis Almanzar

FERDİ TAYFUR

Turhan Bayburt

LORDE

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor

MÜSLÜM GÜRSES

Müslüm Akbaş

YILMAZ GÜNEY

Yılmaz Pütün

NİRAN ÜNSAL

Fatma Uludan Canevi

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlı

MARILYN MONROE

Norma Jeane Mortenson

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Abdullah Bazencir

KİBARİYE

Bahriye Tokmak

DOĞUŞ

Orhan Baltacı

HARİKA AVCI

Nermin Ocak

MUAZZEZ ERSOY

Hatice Yıldız Levent

NİHAT DOĞAN

Rıza Doğan

NURİ ALÇO

Nureddin İbrahimov

PETEK DİNÇÖZ

Diğdem Ezgü

ALİŞAN

Serkan Burak Tektaş

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