Meghan Markle'ın gerçek adı ne? (Ünlülerin gerçek isimleri)

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlendikten sonra dünyaya gelen oğlu Archie'nin bu hafta ortaya çıkan doğum belgesinde Markle'ın adı "Rachel" olarak belirtilirken, unvanı da "Birleşik Krallık Prensesi" olarak yazılmıştı. Rachel'in Markle'ın ilk adı olduğu, tam adının Rachel Meghan Markle olduğu öğrenildi.

İşte diğer ünlülerin gerçek adları...