Melisa Döngel kimdir? (Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli?)

Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olan Döngel, bu olayın ardından kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.

Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istemişti.

Öz baba ise Melisa Döngel’in kötü bir hayatı olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

Baba kendisi cezaevinde olduğu için kızını Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etmesinin ardından Döngel’in Rusya’da yaşayan annesinin de 'Bakamıyorum' diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği ortaya çıkmıştı.