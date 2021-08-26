Melisa Döngel kimdir? (Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel kaç yaşında ve nereli?)

ntv.com.tr 26.08.2021 - 17:00 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 17:45
Oyunculuk kariyerine 15 yaşında başlayan ünlü oyuncu Melisa Döngel, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.
Geçtiğimiz günlerde çocukken babasının cinsel tacizine maruz kaldığını ve annesinin bu duruma inanmadığını açıklayan Melisa Döngel'in hayatı ise merak konusu...
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.
Döngel maruz bırakıldığı cinsel istismarı, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu" diye anlatmıştı.
Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olan Döngel, bu olayın ardından kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.
Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istemişti.
Öz baba ise Melisa Döngel’in kötü bir hayatı olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.
Baba kendisi cezaevinde olduğu için kızını Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etmesinin ardından Döngel’in Rusya’da yaşayan annesinin de 'Bakamıyorum' diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Ayrıca Melisa Döngel’in İstanbul-Bodrum uçağında da kavga ettiği iddia ediliyordu.
Melisa Döngel’in, uçakta ağlayan iki çocuğun annesine ‘Sessiz olun’ diyerek tepki gösterdiği ve tartışma yaşadığı iddiaları gündemdeydi.
Melisa Döngel iddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabında; “Daha önce yalan gördüm, yalan haber gördüm, yalan yazılan yazılar gördüm. Yalanla alakalı pek çok şey gördüm ama bu cidden senaryo. Gidip bir dizi film yapımcısı falan olun. Eğer konu çocuklarsa bulunduğumuz dünyada onlara en hassas davranacak ilk kişi benimdir. İnce çizgimi aşmayın lütfen" şekline paylaşımlarda bulundu.
MELİSA DÖNGEL KİMDİR?
Melisa Döngel,18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı.
İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı.
Yine aynı yılda rol aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinde Nil karakterini oynadı.
2018'de yayımlanan 'Bizim Hikaye' dizisinde Deniz karakterini canlandırdı.
2020 yılında yayınlanmaya başlayan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Ceren Başar karakterine hayat verdi.
2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.
Yine 2021'de ekranların sevilen dizisi 'Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başladı.
Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.