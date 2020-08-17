Miley Cyrus'tan Liam Hemsworth açıklaması: Yas tutuyorum

Miley Cyrus, Liam Hemsworth’ten boşanmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Cyrus, ayrılığı ölüme benzeterek derin bir aşkı kaybettiği için yas tuttuğunu ifade etti.

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17.08.2020 - 10:31

ABD’li ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus verdiği yeni röportajında eski eşi Liam Hemsworth’ten boşanmasının ölüme benzediğini dile getirdi.







Mirror'ın haberine göre Cyrus, uzun soluklu ilişkisinin ardından ayrılmanın ölüme benzediğini ve umutsuz bir gönül yarası biçiminde sona erdiğini söyledi.







27 yaşındaki şarkıcı verdiği yeni röportajında, yürek burkucu biçimde bu kadar derin bir aşkı kaybettiği”için yas tuttuğunu ifade etti.







Yıldız şarkıcı katıldığı podcast’te, “10 yıllık ilişkinin ardından herkesin gözü önünde büyük bir ayrılık yaşadım. Bu kadar derin bir aşkı kaybettiğinizde bu ölüme benzer. Ölüm gibi hissettiriyor” ifadelerini kullandu.







Cyrus ve Hemsworth geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.







Hemsworth’ten ayrılmalarının ardından Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile ilişki yaşayan Cyrus kısa süre önce Simpson’dan da ayrıldığını açıklamıştı.

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