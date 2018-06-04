Murat Akkoyunlu: Çakallar oy vermeden önce (Ünlü isimlerden Ali Koç'a destek)

1 Murat Akkoyunlu Çakallarla Dans filminin oyuncularından Murat Akkoyunlu oyuncu arkadaşları Hakan Bilgin, Şevket Çoruh ve yönetmen Murat Şeker'le birlikte paylaşımda bulundu. Instagram story'den yaptığı paylaşıma, "Çakallar oy vermeden önce" yazan Akkoyunlu, diğer paylaşımında ise oy kullanma işleminde Ali Koç'u tercih ettiğini gösteren bir kare yayınladı.

2 Murat Şeker



Filmin yönetmeni Murat Şeker ise "Geçen sene basketbol şampiyonluğunda yan yanaydık, bugün başkan olduğunda da. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.

3 Sosyal medyadan Ali Koç için paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, "Gönülden başarılar dilerim. Hayallerini gerçekleştireceğinden ve Fenerbahçe’yi gönlümüzdeki hedeflere taşıyacağından şüphem yok" mesajını yayınladı.

4 Seda Bakan



"Hayırlı , uğurlu olsun... Güzel günler göreceğiz inşallah... Tebrikler Ali Koç"

5 Sarp Akkaya



"Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon"

6 Burak Özçivit



"Hayırlı olsun Ali Başkan"

7 Burcu Kara



"Bugün güzel bir gün çünkü,bugün kıymetli bir gün.Genelde aileden gelir tuttuğumuz takım,pek de değişmez hayatımız boyunca.Onunla sevinirsin,heyecanlanırsın,anıların olur bazen gözyaşların.Benim de çok anım var Fenerbahçeyle,maalesef çoğu çocukluğumda kalan.Şimdi bizler büyürken çocuklarımız da aynı sevinçleri,heyecanları yaşasın istiyoruz.Her hafta beklediği,hayatına renk,heyecan katan,coşku katan,centilmen ve başarılı bir takımın taraftarı olsun istiyoruz.Büyüklerimize,emeklerine ve tecrübelerine saygımız sonsuz şüphesiz.Ama geçen uzun yıllar herkesi yoruyor ve yıpratıyor.Geleni de gideni de alkışlar,saygı duyarız.Ama değişim şart.Babam Ali,oğlum Ali,Fenerbahçe’nin başkanı da Ali’dir benim için.Sonucun tüm Fenerbahçe camiasına ve tüm futbolseverlere hayırlı olmasını dilerim.Aliş’e de bir maaşallah isterim"

8 Aslı Enver



"Bir Beşiktaşlı olarak çok sevindim"

9 Alişan



"Şampiyon olsaydık bu kadar sevinmezdik belkıde..25 milyon taraftarın yüzde doksanı Ali Koç dedi,ve kongre üyeleride taraftarın dediğini yaptı..Kimse Fenerbahçeden büyük değildir,kibir insanı bitirir!! Ali Koç başkanım Hayırlı uğurlu olsun.."