Mustafa Sandal'ın yatını sattığı iddia edildi
Maddi olarak zor günler geçirdiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın, Ferretti marka lüks yatını sattığı iddia edildi.
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1Mustafa Sandal’ın, 2018 Haziran ayında boşandığı Emina Jahovic’le dönüşümlü olarak kullandığı milyonluk yatını sattığı iddia edildi.
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2Milliyet'in haberine göre; kaddi olarak zor bir süreçten geçtiği konuşulan şarkıcı, Ferretti marka lüks yatını yurt dışından gelen alıcılara istediği rakamın altında sattı.
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49 yaşındaki şarkıcının kaptanın altı aylık maaşını da ödeyemediği iddialar arasında .
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4Mustafa Sandal’ın, sevgilisi Melis Sütşurup’la geçtiğimiz hafta Cannes’daki bir otelde, günlüğü 15 bin TL’ye tatil yaptığı öne sürülmüşta.
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5Şarkıcı, geçtiğimiz yıl teknesinde çocuklarıyla tatil yapmış, ardından da aracı Jahovic’e tahsis etmişti.