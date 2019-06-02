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Mustafa Sandal'ın yatını sattığı iddia edildi

Maddi olarak zor günler geçirdiği iddia edilen Mustafa Sandal’ın, Ferretti marka lüks yatını sattığı iddia edildi.

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    Mustafa Sandal’ın, 2018 Haziran ayında boşandığı Emina Jahovic’le dönüşümlü olarak kullandığı milyonluk yatını sattığı iddia edildi.

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    Milliyet'in haberine göre; kaddi olarak zor bir süreçten geçtiği konuşulan şarkıcı, Ferretti marka lüks yatını yurt dışından gelen alıcılara istediği rakamın altında sattı.

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    49 yaşındaki şarkıcının kaptanın altı aylık maaşını da ödeyemediği iddialar arasında .

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    Mustafa Sandal’ın, sevgilisi Melis Sütşurup’la geçtiğimiz hafta Cannes’daki bir otelde, günlüğü 15 bin TL’ye tatil yaptığı öne sürülmüşta. 

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    Şarkıcı, geçtiğimiz yıl teknesinde çocuklarıyla tatil yapmış, ardından da aracı Jahovic’e tahsis etmişti.
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