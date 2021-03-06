Nicolas Cage, 31 yaş küçük sevgilisi Riko Shibata ile evlendi

Nicolas Cage, ve Riko Shibata ile evlendi
Page Six'in haberine göre Nicolas Cage (57) geçen ay Las Vegas'taki Wynn Hotel'de 26 yaşındaki Riko Shibata'yla evlendi. Aktör evliliğine dair yaptığı açıklamada, "Bu doğru ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Cage'in açıklamasına göre çift ünlü oyuncunun vefat etmiş babasının doğum gününü onurlandırmak için 16 Şubat'ta küçük bir törenle evlendi.
Riko, Kyoto'dan alınmış el yapımı bir kimono giyerken Cage'in smokini Tom Ford imzalıydı. Çift, geleneksel Katolik ve Şinto yeminleri etti ve ayrıca birbirlerine Walt Whitman şiiri ve Japon haikusu okudu.
Cage'in hâlâ iyi anlaştığı eski eşi Alice Kim de Cage'le oğulları Kal-El'le birlikte çifti kutlamak için onlara katıldı. Cage ve Riko Japonya'da tanıştı ve Cage'in Erika Koike'yle olan evliliğinin sona ermesinden kısa süre sonra da ilişki yaşamaya başladı. Cage ve Koike'nin evliliği 2019'da 4 gün sürmüştü.
İşte yaş farkıyla konuşulan diğer ünlü isimler...
Scott Disick ve i Amelia Gray Hamlin
İki yıldır ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin 22 yaşındaki kızı Sofia Richie ile aşk yaşayan Scott Disick (37) şimdi de Hollywood'un tanınmış çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın küçük kızıyla yeni bir romantik ilişkiye başladı. Disick ile 19 yaşındaki Amelia Gray Hamlin, hafta sonu Santa Barbara'da plajda görüntülendi. İkilinin ilişkileri kadar aralarındaki 18 yaş farkı da gündem oldu.
Sean Penn ve Leila George
ABD'li ünlü aktör Sean Penn (59) kendisinden 31 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Leila George (28) ile sade bir törenle dünyaevine girdi. İkilinin kararı ABD'li girişimci Irena Medavoy'un sosyal medyada paylaştığı tebrik mesajıyla ortaya çıktı. Daha önce Robin Wright ve Madonna ile evlenen 59 yaşındaki Sean Penn'in 2 çocuğu var.
Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin
Amerikalı oyuncu Alec Baldwin (61), 7 yıl önce evlendiği 35 yaşındaki İspanyol yoga eğitmeni Hilaria Baldwin ile 5. çocuklarını beklediklerini açıkladı. 1, 3, 4 ve 6 yaşında 4 çocukları olan çift 5 ay önce düşük üzüntüsü yaşamıştı.
Oyuncu Kim Basinger'la birlikteliğinden 22 yaşında bir kızı olan Alec Baldwin, 6'ncı kez baba olacak.
DJ Tiesto ve Annika Backes
Trance müziğin önde gelen isimlerinden Hollandalı DJ Tiesto (50) kendisinden 27 yaş küçük model sevgilisi Annika Backes (23) ile ABD Utah Çölü'nde evlendi.
Aksel Hennie ve Karoline Hegbom
Norveçli oyuncu Aksel Hennie, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Karoline Hegbom ile hayatını birleştirdi. İki sevgili evlenmek için de İtalya'nın Sicilya adasının en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Etna yanardağının gölgesindeki Taormina'yı seçti. 43 yaşındaki Ansel Hannie ile 27 yaşındaki Karoline Hegbom, tarihi kilisede evlendiler. Törende görevli fotoğrafçılar olmasına rağmen konuklar da hiç ara vermeden cep telefonuyla çiftin o mutlu anlarını kayıt altına aldı.
Dane Cook ve Kelsi Taylor
Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.
Helena Bonham-Carter ve Rye Dag Holmboe
Son olarak Ocean's Eight filminde Rose Weil karakterine hayat veren 53 yaşındaki oyuncu Helena Bonham-Carter, 5 yıl önce ayrıldığı ABD'li yönetmen Tim Burton (60) ile ilişkisinden sonra yenibir aşka yelken açtı. Harry Potter'daki Bellatrix Lestrange karakteriyle üne kavuşan oyuncu önceki gün kendisinden 21 yaş küçük yazar Rye Dag Holmboe ile New York'ta görüntülendi.
Lady Kitty Spencer ve Michael Lewis
Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer (28) geçen yıl kuzeni Prens Harry'nin düğününde çarpıcı güzelliğiyle dünya çapında yankı uyandırmıştı. Birçok Hollywood aktörü ve yarkıcı Kitty Spencer ile tanışmak için farklı yollar denedi. Bu sürede sessiz kalan Spencer önceki gün New York'ta sevgilisiyle görüntülendi. The Mark Hotel'den çıkarken görüntülenen Kraliyet Ailesi üyesinin'nin 60 yaşındaki iş insanı Michael Lewis ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Lady'nin kalbini çalan Michael Lewis, Whistless moda şirketinin sahibi. The Mark Hotel kısa süre önce doğum yapan ve Kraliçe'nin pek hazmetmediği son gelini Meghan Markle'ın baby shower partisi düzenlediği yerdi.
(Fotoğraf: Kolaj)
James Franco (40) ve Isabel Pakzad (25)
ABD'li oyuncu James Franco ile model sevgilisi Isabel Pakzad, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de lüks bir otelin havuz başında objektiflere takıldı. Birbirine aşkla bakan 40 yaşındaki aktör ile 15 yaş küçük sevgilisinin samimi halleri dikkat çekti. Uzun uzun güneşlenen, şezlongda sohbet eden ve kitap okuyan çift, son derece keyifli görünüyordu. Ünlü model, çok renkli üçgen bir bikini tercih etmişti. Mavi bir deniz şortu giyen 40 yaşındaki Franco'nun ise biraz kilo aldığı gözlerden kaçmadı.
Monica Bellucci ve Nicolas Lefebvre
Monica Bellucci (54) ile Nicolas Lefebvre (36), Karl Lagerfeld'in ölümünden önce Chanel için tasarladığı koleksiyonun tanıtıldığı Paris'teki defileyi izlemeye birlikte gitti. Objektif karşısına ilk kez birlikte çıkan çift, meraklı bakışların hedefinde yer aldı. Güneş gözlüğünü çıkarmayan Bellucci, hem sevgilisiyle hem de bir dönemin ünlü modellerinden Claudia Schiffer ile birlikte poz verdi. Set tasarımcısı olan Nicolas'ın modellik geçmişi de var.
Naomi Campbell (48) ve Liam Payne (25)
48 yaşındaki top model Naomi Campbell, kendisinden 23 yaş küçük müzisyen Liam Payne ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, Sevgililer Günü'nü Campbell'ın New York'taki evinde birlikte geçirdi. Campbell'ın dairesinden çıkarken görüntülenen 25 yaşındaki müzisyenin ise başka bir model ile mesajladığı iddia edildi.
Naomi Campbell (48) ve Liam Payne (25)
Aldatma iddialarının arkasımnda ise Campbell'ın, genç sevgilisine yaptığı "Ciddi bir ilişki aramıyorum, sadece iyi vakit geçiriyoruz. Bana çok yapışma" uyarısı olduğu konuşuluyor. Ünlü top modelin etrafında pervane olan Payne'e, arkadaşlarından da "Kendini çok kaptırma" şeklinde bir ikaz geldiği iddilar arasında.
Nicole Scherzinger ve Grigor Dimitrov
ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger (40) arkadaşlarıyla yaptığı Mikonos tatilinin ardından sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov (27) ile tatile çıktı. Aşıklar önceki gün Saint-Tropez’de görüntülendi. Gün boyu teknede keyif yapan çift, romantik anlar yaşadı.
ABD'li aktör James Franco (40), sevgilisi Isabel Pakzad (25) ile beraber New York'taydı. Aralarındaki 15 yaş farkla gündeme gelen James Franco-Isabel Pakzad çiftinin evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Söylentilere yanıt vermeyen ünlü çift, bir mekandan el ele çıktıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
Al Pacino ve Meital Dohan
Geçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Quentin Tarantino ve Daniella Pick
ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük İsrailli şarkıcı ve model Daniella Pick’le evlendi. 55 yaşındaki yönetmenle 35 yaşındaki modelin düğünü dün Los Angeles’ta yapıldı. İlk olarak 2009 yılında, Brad Pitt ve Christopher Waltz’ın başrollerde yer aldığı Soysuzlar Çetesi filminin tanıtımında tanışan çift, evlenene kadar bir dargın bir barışık ilişki yaşadılar.
John Stamos ve Caitlin McHugh
Aralarında 20 yaş fark olan John Stamos-Caitlin McHugh çifti, Los Angeles’ta sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Nikah törenine ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.
Stamos ile McHugh’un bebek bekledikleri haberi ilk kez SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri gecesinde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı
Blac Chyna ve YBN Almighty Jay
Model Blac Chyna, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Rapçi Tyga Tyga ve Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian ile olan ilişkilerinden 2 tane çocuğu olan 30 yaşındaki manken şimdi de 18 yaşındaki rapçi YBN Almighty Jay ile beraber. Los Angeles'ta görüntülenen ikiliye Chyna'nın oğlu King ve kızı Dream de eşlik etti.
Johnny Depp - Polina Glen
55 yaşındaki Hollywood yıldızı Johnny Depp’in, öpüşürken görüntülendiği 30 yaş küçük sevgilisi Rus dansçı Polina Glen ile evlilik planı yaptığı iddia edildi. Daily Mail’in haberinde 20’li yaşlardaki Glen’le Depp’in bir partide tanıştı.
Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone
Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio (43), 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez'de tatil yaptı. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan ancak yan yana görüntü vermekten kaçınan çift, lüks bir yatta objektiflere takıldı.
Gözlerden uzakta kalmaya çalışan çift, daha önce Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülenmişti. Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.
Kate Beckinsale ve Pete Davidson
45 yaşındaki aktris Kate Beckinsale ve 25 yaşındaki komedyen Pete Davidson'ın aşkı dört ay sürdü. Ünlü çiftin, uzak ilişki yaşayamadıkları için ayrıldıkları öğrenildi. People dergisine konuşan bir kaynak, “İşler istedikleri gibi gitmedi, onlar da arkadaş kaldılar” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz ocak ayında aşkları başlayan ikili, sık sık birlikte görüntülenmişti.
Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz hakkında InStyle dergisine samimi açıklamalar yaptı. 45 yaşındaki model, “Son dönemde bu konu hakkında çok fazla soru alıyorum. Yaş farkını kafama takmıyorum ve mutlu hayatımı yaşamaya bakıyorum” dedi.
Joseph Conner (53) ve Isabella Sainz (20)
Amerikan basını Florida'da yaşayan doktor adayı 20 yaşındaki Isabella Sainz ile emekli polis memuru 53 yaşındaki Joseph Conner'ın aşkını konuşuyor. Tanıştıktan 2 ay sonra hamile kalan ve şimdi 2 çocuk annesi olan Isabella, görenlerin kendilerini genellikle yadırgadıklarını söylüyor.
Hatta Isabella, "Bazıları Joseph'i babam sanıyor" diyerek etraftakilerin onlara bakış açılarını dile getiriyor. Isabella, "Bazen bize böyle soranlara, evet o benim babam diyorum ve gülüp eğleniyoruz" diyor. Ancak Amerikan basını önceki evliliğinden 4 çocuğu olan emekli polis memurunun, neredeyse çocuklarıyla yaşıt genç bir kadınla birlikte olmasını eleştiriyor. Öyle ki sıradan bir çift olan ikili, aralarındaki yaş farkı nedeniyle ünlü oldu bile...
Sosyal medyada da gündem olan çift, akıllara yaş farkını engel görmeyen ünlü isimleri getirdi:
Caitlyn Jenner ve Sophia Hutchins
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Kendall ile Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner (68), kendisinden 47 yaş küçük sevgilisi Sophia Hutchins (21) ile objektiflere takıldı. Malibu'da el ele alışveriş yapan Caitlyn Jenner-Sophia Hutchins çifti kameralara böyle yansıdı
Britney Spears ve Sam Asghari
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears (36), kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari (23) ile pozunu sosyal medyada paylaştı. Instagram paylaşımına "Diğer yarım ile en iyi zaman" notunu düşen Britney Spears, kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.
Scott Disick ve Sofia Richie
Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Scott Disick'i terk etti. Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni ise ihanet. TMZ'nin haberine göre; Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetti. Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian'dan 3 çocuğu olan Scott Disick ile Sofia'nın arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu.
Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşaması da ayrı bir tartışma konusu olmuş.
Doug Hutchison ve Courtney Stodden
Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı.
İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.
Leonardo DiCaprio-Camila Morrone
Yaş farkı: 23
Oscar Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles’ta kendisinden 23 yaş küçük manken Camila Morrone’un evinden çıkarken görüntülendi.
Muhabirlere konuşmayan ikili, “Acaba yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.
Son olarak Sarah Snyder’la birlikte olan 43 yaşındaki oyuncunun, bu ilişkiyi noktaladığı da öne sürüldü.