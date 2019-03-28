Nicole Kidman’ın oğlunun düğününe gitmesi yasak

ABD’li oyuncu Tom Cruise ile Avustralyalı yıldız Nicole Kidman’ın ilişkisini yakından takip edenler için Kidman’ın Connor’ın düğününe davet edilmemesi şaşırtıcı değil. Kidman’ın, evlat edindiği iki çocuğuyla yıllardır görüşmediği biliniyor. Bunun nedeni olarak da evlatlık iki çocuğunun da Scientology inanışını benimsemesi olarak gösteriliyor. Kidman’ın evliliğinin de Scientology tarikatı nedeniyle zarar gördüğü iddiası her zaman dillendirildi.