Nicole Kidman’ın oğlunun düğününe gitmesi yasak
ntv.com.tr
Nicole Kidman’ın, Tom Cruise ile evli olduğu dönemde evtal edindiği oğlunun düğününe gitmesi yasak. Kidman’ın düğüne davet edilmemesi kararının arkasında Cruise’un olduğu tahmin ediliyor.
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Tom Cruise, eski eşi Nicole Kidman’ın, oğullarının düğününe katılmasını yasakladı.
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2001 yılında boşanan çiftin evliyken evlat edindiği ve şimdi 24 yaşında olan Connor Cruise, İtalyan kız arkadaşı Silvia ile yakında evleniyor. Babası gibi Scientologist olan Connor’ın düğüne annesi Nicole Kidman’ın katılması yasak.
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Radaronline’ın haberine göre, Kidman’ın düğüne katılamamasının arkasında Tom Cruise var. Daha önce DJ’lik yapan, şimdilerde derin deniz balıkçılığı ile uğraşan Connor, 56 yaşındaki babasının sözünden çıkmadığı için, annesi Nicole Kidman’ın yasaklanma kararını destekledi.
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Scientology tarikatı üyesi olan Connor’ın İtalya kız arkadaşı da şimdiden “Scientology’nin Prensesi” olarak anılmaya başladı. Evlenmeden önce dinini değiştiren Silvia, İtalya’dan Florida’ya taşındı.
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ABD’li oyuncu Tom Cruise ile Avustralyalı yıldız Nicole Kidman’ın ilişkisini yakından takip edenler için Kidman’ın Connor’ın düğününe davet edilmemesi şaşırtıcı değil. Kidman’ın, evlat edindiği iki çocuğuyla yıllardır görüşmediği biliniyor. Bunun nedeni olarak da evlatlık iki çocuğunun da Scientology inanışını benimsemesi olarak gösteriliyor. Kidman’ın evliliğinin de Scientology tarikatı nedeniyle zarar gördüğü iddiası her zaman dillendirildi.
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Cruise ile Kidman’ın 2001 yılındaki boşanmasının ardından iki çocuğun da velayeti Cruise’da kalmıştı. Scientology tarikatı üyesi çocuklar, anneleri yerine babalarını tercih etmişti.
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Nicole Kidman, şimdşi 26 yaşında olan evlatlık kızı Isabella’nın da 2015’teki düğününe katılmamıştı.
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Babalarından dolayı Scientology üyeleri oldukları için çocuklarıyla görüşmeyen Kidman, geçen yıl ilk kez Who dergisine konuşmuş ve “İkisi de birer yetişkin. Kendi kararlarını verebilecek yaştalar. Scientology üyesi olmayı seçtiler. Anneleri olarak onları sevip saygı duymak görevim” demişti.
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Toleransın çok önemli olduğunu söyleyen Kidman, "Toleransın özellikle biz ebeveynler için çok önemli. Çocuğunuz neyi tercih ederse etsin, ne yaparsa yapsın karşılıksız sevgi sunmak zorundasınız" ifadesini kullanmıştı.
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13 yıldır Keith Urban ile evli olan Kidman'ın Sunday Rose ve Faith Margaret adında iki kız çocuğu var.