Osman Sonant Ufak Tefek Cinayetler'de (Oyuncu kadrosu ve detaylar)
Star TV'de yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler'in yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, dört kadın ve dört adam arasındaki karanlık sırları anlatıyor. Yeni sezon için geri sayım başlayan ve merakla beklenen diziye Osman Sonant dahil oldu. İşte Ufak Tefek cinayetler'in oyuncu kadrosu, karakter analizleri, fotoğrafları ve sezon finalinde yaşananlar...
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YENİ SEZONSon olarak Fi dizisinde Sadık Murat Kolhan karakterine can veren Osman Sonant, Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
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GEÇTİĞİMİZ SEZONUfak Tefek Cinayetler'in 32. ve sezon finali bölümünde merak beklenen 'Kim öldürüldü?' sorusunun cevabı belli oldu. Dizide sahile vuran kadın cesedinin doktor Elif'e ait olduğu ortaya çıktı. Oya'nin partisinde pencereden atılarak öldürülen ismin ise Edip olduğu anlaşıldı. Ufak Tefek Cinayetler'de katil kim? sorusunun cevabı ise 2. sezonda belli olacak. İşte dizinin önceki bölümlerinde yaşananlar ve oyuncu kadrosu.
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3Star TV'nin sevilin dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de sezon finali yaklaştıkça heyecan artıyor. Herkes Oya'nın 'Yaza Merhaba' partisinde kim öldürüldü? sorusunun cevabını arıyor. Ancak 31. bölümde bir sürpriz yaşandı ve dizide tek cinayet olmadığı ortaya çıktı. Polis amiri Kemal, denize vurmuş bir kadın cesedi buldu. Şimde herkes Ufak Tefek Cinayetlerde kimler öldürüldü? sorusunun cevabını bekliyor.
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Star TV’nin beğeni ile izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler’e sevilen oyuncu Sezin Akbaşoğulları konuk oldu. Akbaşoğulları, Ufak Tefek Cinayetler’in merakla beklenen 26. bölümünde izleyici ile buluştu. 24 Nisan Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümden itibaren güzel oyuncu, Oya’nın (Gökçe Bahadır) üniversiteden arkadaşı Elif karakterini canlandırdı.
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Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk görüntüler ortaya çıktı. Oya ve Serhan'ın aşk yaşadığını fark eden Pelin bombayı patlattı. Pelin işadamı babası Ekrem Bey'i Serhan ile biraraya getirdi. Pelin'i babasını ise usta tiyatrocu Zafer Diper canlandırdı.
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Oya ile Serhan’ı öğrenen Pelin, kafasındaki planlara babası Ekrem Bey’i de dahil eder ve beklenmedik dörtlü, akşam yemeği için kendilerini aynı masada bulur.
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Dilek Güven ise ‘Serhan’ın annesi ‘Betül Aksak’ olarak izleyici karşısına çıktı. Serhan’ı kaybetmeyi kabul etmeyen Merve, son çare kayınvalidesinin kapısını çalar. Serhan’ın arasının açık olduğu annesi Betül’den tavsiye alan Merve, son kozunu da oynar. şte dizi kadrosunda hakkında diğer detaylar...
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ÇİĞDEM ONAT - TOMRİS YiĞİTSOY
Usta tiyatrocu Çiğdem Onat, Ufak Tefek Cinayetler’in merakla beklenen 13. bölümüne misafir oldu. 23 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Onat, Türkiye’nin sayılı zenginlerinden başarılı iş kadını Tomris Yiğitsoy olarak izleyici karşısına çıktı.
Serhan’ın (Mert Fırat) aklanması ile Merve (Aslıhan Gürbüz), harekete geçer. Gündeminin en başında kocasının müşterilerini alan Arzu vardır. Hem Serhan’ın itibarını yeniden kazanmak hem de Arzu’ya iyi bir ders vermek için Merve, Tomris (Çiğdem Onat) Yiğitsoy’nun kapısını çalar. Tomris'in Serhan'ın geri dönüşünün şerefine verilen kutlamaya katılması dengeleri değiştirir.
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Oya Toksöz (Gökçe Bahadır)
Hikayemizin protagonisti. 1980 doğumlu. Jinekolog. İyi kalpli ve akıllı bir kadın… İyi bir ailede yetişmiş. Geçmişte uğradığı bir iftira sonucu, hayatı değişmiş. Bekar. Çocuğu olmadığı için, hayatı boyunca, ciddi, evliliğe giden bir ilişki kurmaktan kaçınmış. Çocuk özlemi içinde. Adalet duygusu çok yüksek. İhtiyacı olanlara yardım eden, kötülerin cezasını bulmasını gönülden isteyen bir insan. Onun adalet mücadelesini izleyeceğiz.
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Merve Aksak (Aslıhan Gürbüz)
Hikayemizin antagonisti. Dört kadının liseden beri lideri. 1980 doğumlu. Çalışmıyor. Güzel, bakımlı, kötü kalpli ve çok zeki bir kadın. Herkesin arkasından iş çeviriyor, herkesi kontrol altında tutmak istiyor. Kendi sosyal çevresi – bir nevi tebaası- içinde oldukça güçlü… Narsistik kişilik bozukluğu var. Kendi varlığını ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutuyor. Hayattaki adaletsizliğin temsilcisi… Fakat izleyeni kendine hayran bırakan zekası sayesinde, gözümüzü alamadığımız bir karakter.
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Pelin Tarhan (Bade İşçil)
1980 doğumlu. Merve’nin en yakın arkadaşı. Çok sevimli, çok yumuşak mizaçlı görünen ama kara vicdanlı bir kadın. Merve’den daha bile tehlikeli ama çaktırmıyor. Yavaş yavaş neler yapmaya muktedir olduğunu göreceğiz. Çalışmıyor. Klasik bir ev hanımı. Kocasına çok ama çok düşkün, onu bütün dünyadan kıskanıyor ve elinde tutmak için yapamayacağı hiçbir şey yok.
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Arzu Kara (Tülin Özen)
Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hikayesini izleyeceğiz. Güçlendikçe kötüleşecek.
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Serhan Aksak (Mert Fırat)
Hikayemizin bir numaralı erkek kahramanı. Merve’nin eşi. 38 yaşında. İdeal bir eş, ideal bir baba, karizmatik, vicdanlı, mükemmel erkek, mükemmel insan… Hayattaki “ iyiler”in temsilcisi. Harika çocuk olarak büyümüş, hep başarılı olmuş, burslar almış, Londra’da okumuş. Gustosu olan bir adam. İyi giyimden, iyi yemekten ve iyi şaraptan anlıyor. Yaptığı tek hata, Merve’nin tatlı yüzüne kanıp, onunla bir aile kurmuş olması… Oya’yla tanıştığı zaman, yanlış tercihler yaptığını fark ediyor. Oya’yla aralarında, ikisinin de istemediği, yanlış bulduğu bir aşk filizleniyor. Kendini ondan uzak tutmaya çalışsa da, biz aşkın adım adım içine sızışını izleyeceğiz.
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Edip Hoca (Selim Bayraktar)
Kızların lisedeki öğretmeni, Oya’nın en yakın arkadaşı, akıl hocası, ailesi, her şeyi… Aralarında tanımlayamadıkları bir ilişki var. Üstelik kader arkadaşılar da bir yandan… Birlikte iftira uğramışlar, ikisinin hayatı da aynı olaydan ötürü tepetaklak olmuş. Bundan dolayı, omuz omuza verip, hep birbirlerine destek olmuşlar. Edip’in Oya’ya düşkünlüğü, çok aşağılarda aşk gibi görünüyor. Oya’nın hayatında ciddi biri olmadığı için, Edip hep onun en yakını, bir nevi hamisi, kocası olmuş. Bu yüzden asla bir aşk ilişkisi içine girmeye ikisi de meyletmemiş. Yer yer biz; “ah keşke olsalar bunlar” diyoruz.
Edip mi Serhan mı gibi bir ikilemde kalmak muradımız… İkisinin farklı meziyetleri var. Serhan daha atak, heyecan verici, hayatın içinde bir adamken, Edip daha çok huzuru ve sükuneti temsil ediyor. Biri sıcak diğeri serin… Biri tehlikeli diğeri güvenli… Oya’nın yolculuğunda en ciddi yol ayrımı olacak bu iki adam…
Edip, diğer taraftan da hikayemizin akil kişisi… Hep doğru şeyi söyleyen, bize hikayenin felsefesini anlatan karakter…
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Taylan Tarhan (Ferit Aktuğ)
Kadınlarla aynı yaşta, aynı liseden Taylan… Lisedeyken Oya’nın sevgilisiymiş, şimdi Pelin’in eşi. Çok yakışıklı ve çok yakışıklı olduğunun fazlaca farkında, bütün karakteri bunun üzerine şekillenmiş, dolayısıyla şımarık bir adam… Çok güvenilir bir karakter değil. Pelin’i her an aldatabilir, bırakıp gidebilir. Zaten iç güveysi kimliğiyle evlenmiş, Pelin’in babasının yanında çalışıyor. Büyük ihtirasların adamı değil Taylan, komik, eğlenceli, hafif bir adam…
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Mehmet (Yıldıray Şahinler)
Arzu’nun eşi. 48 yaşında. Hoş adam, zarif, kibar, fit… Arzu’yla, Arzu gençken evlenmiş. Şimdi Arzu’da daha genç bir kızla (Burcu) karısını aldatıyor. Zaaflarının yönettiği, kolaylıkla yanlış yöne sapabilen bir adam… Arzu’yla çekişmeli bir boşanma sürecine girecekler ve Mehmet’ten yer yer nefret edeceğiz. Burcu’nun elinde oyuncak olması, işine gelince çok rahat yalan söyleyebilmesi, Mehmet’i kadınların gözünde “klasik erkek” yapıyor.
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17Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler 24 Ekim Salı günü izleyiciyle buluştu.
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Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldürüldü, katil zanlısı kim? sorularının cevabı Sarmaşık Vakası panosunda gizli. İşte herkesin merak ettiği cevapların yazdığı o panoda dikkat çeken detaylar:
-Dizi kahramanlarının pano üzerindeki fotoğraflarının yanlarına yapıştırılmış notlar ön plana çıkıyor. Edip ve Pelin 5 not ile başı çekerken onları, 4 notla Oya ve Merve, 3 not ile Serhan takip ediyor. Diğer karakterlerin yanında sadece 1'er not olması öne çıkıyor.
-Serhan'ın iplerle işaretlenen ilişkiler yumağında bağlantısı en fazla kişi olarak ön plana çıkması, onu Oya ve Arzu'nun takip etmesi dikkat çekiyor
-Mehmet'in sevgilisi plates hocası Burcu'nun fotoğrafının üstendeki "Olay yerindeydi" notu öldürülenin o olmadığı gösterse de hemen altındaki 'Neden?' yazılı not katil olabileceği yönünde akıllarda soru işareti bırakıyor.
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- Oya'nın altındaki notta "Aslında kim?" yazması dikkat çekiyor. Kimliğinden şüphe edilen Oya'nın fotoğrafının altında kaza yapmış otomobille onun yanarken çekilmiş olay yeri fotoğraflarının olması, ilerleyen bölümlerde yaşanacak olası bir trafik kazasını işaret ediyor.
-Arzu ve Mehmet ile ilgili fotoğrafların altında deniz kenarındaki bir uçurum ve halıya sıçramış kan izleri gelecek bölümlerde yaşanabilecek kanlı bir olayı işaret ediyor.
-Pelin ve Taylan fotoğrafları panoda en üstte olmalarıyla ön plana çıkıyor. Ancak etraflarındanki fotoğrafların ve bağlantıları azlığı dikkat çekiyor.
-Serhan'ın fotoğrafının altındaki kalemler ve 'iş çıkışı' notu ise dizinin ilerleyen bölümlerde yaşanabilecek bir ipucu olarak ön plana çıkıyor
-Panonun en üstünde olay yeri gibi duran haritada Flora Evleri'nin işaretlenmiş olması ve yanındaki şüpheli notu dikkat çeken başka bir detay oldu.
İşte Ufak Tefek Cinayetlerle ilgili merak edilenler
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