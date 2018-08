Osman Sonant'ın Ufak Tefek Cinayetler'deki rolü belli oldu (Oyuncu kadrosu ve detaylar)

Ufak Tefek Cinayetler'de kim öldürüldü, katil zanlısı kim? sorularının cevabı Sarmaşık Vakası panosunda gizli. İşte herkesin merak ettiği cevapların yazdığı o panoda dikkat çeken detaylar:

-Dizi kahramanlarının pano üzerindeki fotoğraflarının yanlarına yapıştırılmış notlar ön plana çıkıyor. Edip ve Pelin 5 not ile başı çekerken onları, 4 notla Oya ve Merve, 3 not ile Serhan takip ediyor. Diğer karakterlerin yanında sadece 1'er not olması öne çıkıyor.



-Serhan'ın iplerle işaretlenen ilişkiler yumağında bağlantısı en fazla kişi olarak ön plana çıkması, onu Oya ve Arzu'nun takip etmesi dikkat çekiyor



-Mehmet'in sevgilisi plates hocası Burcu'nun fotoğrafının üstendeki "Olay yerindeydi" notu öldürülenin o olmadığı gösterse de hemen altındaki 'Neden?' yazılı not katil olabileceği yönünde akıllarda soru işareti bırakıyor.