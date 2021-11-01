Oyuncu Ayça Erturan anne oldu

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Haberler 01.11.2021 - 15:58

Oyuncu Ayça Erturan anne oldu - 1

Merhum sanatçı Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014'ten bu yana mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, ilk bebeğini kucağına aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Oyuncu Ayça Erturan anne oldu - 2

KIZININ ADINI NOVA KOYDU

Kız bebek dünyaya getiren 38 yaşındaki Erturan, doğum sonrası paylaştığı ilk fotoğraflarına, "Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben 'ANNE' oldum. Merhaba Dünya; tanıştırayım: NOVA" notunu düştü.

Oyuncu Ayça Erturan anne oldu - 3

Oğulcan Kırca ise, "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Ayça Erturan  bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular..." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Oyuncu Ayça Erturan anne oldu - 4

"KIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞAŞKINIM"

Çok Güzel Haraketler Bunlar progamıyla ünlenen Erturan, bebeğinin cinsiyetini YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurmuştu.

Oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" demişti.

Oyuncu Ayça Erturan anne oldu - 5

"İNSAN NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR"

Erturan, geçtiğimiz haftalarda eşine hamile olduğunu nasıl söylediğini anlatmıştı. Oyuncu, karnına, "Babacığım buradayım" yazarak, eşinin karşısına çıktığını dile getirmişti.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.

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