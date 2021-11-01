Oyuncu Ayça Erturan anne oldu

"KIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞAŞKINIM"



Çok Güzel Haraketler Bunlar progamıyla ünlenen Erturan, bebeğinin cinsiyetini YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurmuştu.

Oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" demişti.