Özcan Deniz oğluyla fotoğraf paylaştı (Ünlü babalar ve çocukları)
ntv.com.tr
Yerli ve yabancı yıldızlar, babalığı, oyunculuk ya da şarkıcılık mesleklerinin üstünde tutuyor. İşte ünlü babalar ve çocukları...
-
1İstanbullu Gelin'in Faruk Boran'ı Özcan Deniz 9 aylık oğlu Kuzey ile beraber Instagram'da fotoğraf paylaştı. Deniz'in paylaşımına beğeni yağdı
-
2
Vin Diesel
Vin bir oğlan, iki kız çocuğu babası bir oyuncu. Babalığın hayatının en cesur rolü olduğunu söyleyen aksiyon yıldızı, "Hayatımdaki en çılgın rol nedir? Babalık" şeklinde konuştu.
-
3
Atakan Arslan
'Avatar' lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan, oğluyla ilk pozunu verdi. Baba olmanın sevincini yaşayan Arslan, oğluna 'Aslan' adını verdi.
Survivor 2016 şampiyonu Avatar Atakan, geçen yıl Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu.
-
4
Jimmy Kimmel
ABD’li oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel, en küçük çocuğu Billy ile Disneyland’a gitti.
-
5Tüm günü oğluyla geçiren, atlı karınca da dahil sayısız oyuncağa binen 50 yaşındaki aktörün o anları kameralara yansıdı.
-
6Şahan Gökbakar
"En mutlu gün bana..."
-
7Justin Timberlake
Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel oğulları Silas'ı iki yıl önce kucaklarına aldı. Timberlake, "Babalık başıma gelen en çılgın, en inanılmaz, en mükemmel şey" dedi.
-
8Engin Altan Düzyatan
Neslişah Alkoçlar: Ben böyle bir kocaya sahip oldugum için, Çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız! Biri karnımda, diğeri kucağımda seni çoook seviyoruz!
-
9
Robbie Williams
Williams ve Türk eşi Ayda Field, dört yıl önce kızlarına kavuştular, iki yıl sonra da kızları oldu. Ünlü şarkıcı, "Ben bir bebek bezi gözlemcisi, bez değiştirici, bez değiştirme şefiyim. Bunu seviyorum. Geğirmesini seviyorum. Onu beslemeyi ve bezini değiştirmeyi seviyorum. Bu çok garip, bunu yegane bir bağ kurma aracı olarak görüyorum" dedi.
-
10
Chris Hemsworth
Üç çocuk babası olan Hemsworth, "Babalık bir görev. Ama hayatta yapmak isteyeceğim en iyi görev" dedi.
-
11
David Beckham
David Beckham'ın çocuklarına olan düşkünlüğünü gözler önüne sermeye devam ediyor. Beckham'ı, en iyi, en cool babalar listelerinde zirvelerde yer alıyor.
Her fırsatta sosyal medya hesaplarından çocuklarına duyduğu sevgi ve hayranlığı dile getiren 42 yaşındaki Beckham'ın bu kez eşi Victoria Beckham'dan bir paylaşım geldi.
David Beckham ile kızları Harper Seven'ın birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf yayınlayan Victoria Beckham fotoğrafı "Babamı seviyorum" notuyla paylaştı.
-
12
Jason Sudeikis
Olivia Wilde ile birlikte, oğlundan iki yıl sonra ikinci çocuğunu da kucağına alan Sudeikis, "Otis bana baba diyor. Sanırım bu inanılmaz, aklınızı kaçıracağınız bir şey. Bunu olacağını hiç düşünmezdim" dedi.
-
13Fatih Terim
Fatih Terim ve kızları Merve ile Buse Terim
-
14Rutkay Aziz
Doğa Rutkay: Sen benim babam olduğun için, bana her gün bayram...
-
15Fettah Can
Cansu Kurtçu: Benden kızlara ufak bir tavsiye; kesinlikle baba olabilecek biriyle kurun yuvanızı... ilk Babalar Günü'n kutlu olsun sevgilim. Bu işi de şahane kıvırdın!
-
16İbrahim Tatlıses
Babalar yıkılmaz çınardır! Tüm babaların, Babalar Günü'nü kutlarım...
-
17Emre Altuğ
-
18
Ashton Kutcher
Eşi Mila KUnis ile birlikte iki yıl önce kızını kucağına alan Ashton Kutcher, birkaç ay önce de ikinci kez baba oldu. Babalık hakkında, "Dünyadaki en mükemmel şey. Beni daha iyi olmaya teşvik ediyor" yorumunu yaptı.
-
19
Dwayne Johnson
Eski eşinden yetişkin bir kızı olan Johnson, bir yıl önce kız arkadaşından kızı Jasmine'e kavuştu. "Babalık, hayatımda yaptığım en iyi meslek, hayatımda yapacağım en iyi meslek" dedi.
-
20
Jensen Ackles
İlk çocuğunun ardından bir de ikizleri olan Ackles, hayatında keskin bir değişim yaşadığını, dengesinin değiştiğini şöyle anlattı:
"Arabayı park edersiniz, arabadan inersiniz, başka bir araca binersiniz, yolun solundan ilerlersiniz."
-
21
John Legend
Baba olmanın her anının tadını çıkaran Legend, "Küçük çocuğumuzda kendi yansımamızı görmek gerçekten inanılmaz" dedi.
-
22
Matt Damon
Matt Damon, eşi Luciana Barroso ile dört kız çocuğu sahibi oldu. Babalığı tarif ederken, "Her şey dopdolu, her zaman dolu" yorumunu yaptı.
-
23
Ryan Reynolds
Yakın zamanda ikinci kez baba olan Reynolds, "Kızım bana baba dediğinde ona ulaşmak için beton duvarı aşarım. Bu çılgınca" dedi.
-
24
Tom Hardy
Bu zamana kadar pek çok rolün üstesinden gelen aktör, "Ben birinin babasıyım, ilk ve öncelikli olan bu" diyerek, babalığı her şeyin üstünde tuttuğunu belirtti.