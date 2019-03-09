Özdemir Erdoğan'dan Aleyna Tilki ile sahneye çıkan Selda Bağcan'a sert eleştiri: Omurgalı değilmiş

"Şimdi Aleyna Tilki diye bir kız var, plak yapmış. 'O sen olsan bari' diyor. Seksten bahsediyor. “Ben nasılsa bunu yapacağım biriyle, o sen ol bari” diyor bu kız. Böyle bir şarkı yapmış. Bu kızı 12-20 yaş arasındaki kızlarımıza rol model olarak gösteriyorlar."



