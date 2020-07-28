Poşe yumurta nedir? Poşe yumurta nasıl pişirilir?

28.07.2020 - 15:11 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 15:26
Çeşitli yumurta tarfileri, özellikle kahvaltı sofralarını süslüyor. Poşe yumurta, yumurtanyı farklı bir pişirme tekniği.
Poşe ismi yabancı gelse bile, aslında Türk mutfağında bu pişirme tekniğinin uzun zamandır bir yeri bulunuyor. Poşe tekniği, Türk mutfağında çılbır yapılırken zaten kullanılıyor. Ancak günümüzde bu teknik spor yapanların ve sağlığına dikkat edenlerin gözdesi zira poşe yumurta yağsız pişiriliyor.
Poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Görüntüsü de son derece güzel olan poşe yumurtayı bozmadan, dağıtmadan kıvamında pişirmek hiç kolay değildir.
Poşe yumurtanın ilk özelliği yumurta akının katı olmasıdır. Kesildiğinde ise akışkan, kayısı kıvamında iyi pişmiş bir sarı dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Gerekli malzemeler:
-Yumurta
-Su
-Sirke
Yayvan ve çok derin olmayan bir tencereye üç-dört parmak kadar su koyup kaynatın. Suyun miktarı, içine konacak yiyeceğin yarısının suya gömüleceği kadar olmalı. Kaynamadan önce suya 1 tatlı kaşığı sirke ilave ederseniz yumurta daha kolay katılaşır ve formunun bozulması daha zor olur. Su kaynama noktasına geldiğinde altını kısın, poşe için ideal derece 80-85 derece olmalıdır.
Suyu hazırladıktan sonra gelelim en önemli meseleye. Burada yapılan en yaygın yanlışlardan biri, yumurtanın direkt olarak suya kırılması. Onun yerine önce küçük bir kaseye yumurtayı kırmak şeklini korumasına yardımcı olacaktır. Su hafif hafif kaynama belirtileri gösterdiğinde, bir kaşıkla suya dairesel hareketler çizip küçük bir girdap yaratın. İşte kasedeki yumurtayı bırakacağınız yer, tam olarak bu girdabın ortası.
İdeal pişme süresi 3 ila 5 dakikadır ama bir türlü emin olamıyorsanız kontrol etmenin de bir yöntemi var. Bir kevgirle yumurtayı sudan çıkarın ve hafifçe beyazının kıvam alıp almadığına bakın. Yumurtanın beyazı kesinlikle sıvı kalmamalı.
Artık katılaştığından emin olduğunuzda yine bir kevgirle yumurtayı sudan çıkarın, suyunun süzülmesini bekleyin ve soğuyup kıvamını kaybetmemesi için sıcak sıcak servis edin. İşte poşe yumurtanız hazır.