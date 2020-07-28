Poşe yumurta nedir? Poşe yumurta nasıl pişirilir?

Çeşitli yumurta tarfileri, özellikle kahvaltı sofralarını süslüyor. Poşe yumurta, yumurtanyı farklı bir pişirme tekniği.

Poşe ismi yabancı gelse bile, aslında Türk mutfağında bu pişirme tekniğinin uzun zamandır bir yeri bulunuyor. Poşe tekniği, Türk mutfağında çılbır yapılırken zaten kullanılıyor. Ancak günümüzde bu teknik spor yapanların ve sağlığına dikkat edenlerin gözdesi zira poşe yumurta yağsız pişiriliyor.

Poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Görüntüsü de son derece güzel olan poşe yumurtayı bozmadan, dağıtmadan kıvamında pişirmek hiç kolay değildir.