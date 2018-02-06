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Prens Harry'nin gerçek adı ne? (Ünlülerin gerçek isimleri)

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Bazı ünlülerin bizim bildiğimiz dışında başka ya da gerçek isimleri var. Meghan Markle ile evliliği ve yeni doğan bebeğiyle son dönemde adından söz ettiren İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry de bunlardan biri. İşte, sahneden podyuma, televizyondan sinemaya ünlülerin gerçek adları...

  • 1

    PRENS HARRY

    PRENS HARRY

    Prince Henry Charles Albert David

  • 2

    ADİLE NAŞİT

    ADİLE NAŞİT
    Adela Özcan
  • 3

    BRUNO MARS

    BRUNO MARS

    Peter Gene Hernandez

  • 4

    BEN FERO

    BEN FERO

    Ferhat Yılmaz

  • 5

    LANA DEL REY

    LANA DEL REY

    Elizabeth Woolridge Grant

  • 6

    MUAZZEZ ERSOY

    MUAZZEZ ERSOY

    Hatice Yıldız

  • 7

    ELTON JOHN

    ELTON JOHN

    Reginald Kenneth Dwight

  • 8

    SEDA SAYAN

    SEDA SAYAN
    Aysel Gülaçar
  • 9

    NATALIE PORTMAN

    NATALIE PORTMAN

    Neta-Lee Hershlag

  • 10

    DANLA BİLİC

    DANLA BİLİC

    Neslihan Damla Akdemir

  • 11

    TRAVIS SCOTT

    TRAVIS SCOTT

    Jacques Berman Webster

  • 12

    ZARA

    ZARA
    Neşe Ulus
  • 13

    JULIANNE MOORE

    JULIANNE MOORE

    Julie Anne Smith

  • 14

    OKAN BAYÜLGEN

    OKAN BAYÜLGEN
    Kaan Okan Görgün
  • 15

    JAMIE FOXX

    JAMIE FOXX

    Eric Marlon Bishop

  • 16

    BURCU ESMERSOY

    BURCU ESMERSOY
    Kamile Burcu Esmersoy
  • 17

    WHOOPI GOLDBERG

    WHOOPI GOLDBERG

    Caryn Elaine Johnson

  • 18

    TEOMAN

    TEOMAN
    Fazlı Teoman Yakupoğlu
  • 19

    LADY GAGA

    LADY GAGA

    Stefani Joanne Angelina Germanotta

  • 20

    SEZEN AKSU

    SEZEN AKSU
    Fatma Sezen Yıldırım
  • 21

    MEG RYAN

    MEG RYAN

    Margaret Mary Emily Hyra

  • 22

    ŞENER ŞEN

    ŞENER ŞEN
    Ali Haydar Şen
  • 23

    THE WEEKND

    THE WEEKND

    Abel Makkonen Tesfaye

  • 24

    CÜNEYT ARKIN

    CÜNEYT ARKIN
    Fahrettin Cüreklibatur
  • 25

    ORHAN GENCEBAY

    ORHAN GENCEBAY

    Orhan Kencebay
  • 26

    NICKI MINAJ

    NICKI MINAJ

    Onika Tanya Maraj

  • 27

    ASENA

    ASENA
    Onur Çakmak
  • 28

    WOODY ALLEN

    WOODY ALLEN

    Allan Stewart Konigsberg

  • 29

    BANU ALKAN

    BANU ALKAN
    Liz Remka Rebronja
  • 30

    BÜLENT ERSOY

    BÜLENT ERSOY
    Bülent Erkoç
  • 31

    CARDI B

    CARDI B

    Belcalis Marlenis Almanzar

  • 32

    FERDİ TAYFUR

    FERDİ TAYFUR
    Turhan Bayburt
  • 33

    LORDE

    LORDE

    Ella Marija Lani Yelich-O’Connor

  • 34

    MÜSLÜM GÜRSES

    MÜSLÜM GÜRSES
    Müslüm Akbaş
  • 35

    YILMAZ GÜNEY

    YILMAZ GÜNEY
    Yılmaz Pütün
  • 36

    NİRAN ÜNSAL

    NİRAN ÜNSAL
    Fatma Uludan Canevi
  • 37

    İBRAHİM TATLISES

    İBRAHİM TATLISES
    İbrahim Tatlı
  • 38

    MARILYN MONROE

    MARILYN MONROE

    Norma Jeane Mortenson

  • 39

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    MAHSUN KIRMIZIGÜL
    Abdullah Bazencir
  • 40

    KİBARİYE

    KİBARİYE
    Bahriye Tokmak
  • 41

    DOĞUŞ

    DOĞUŞ
    Orhan Baltacı
  • 42

    HARİKA AVCI

    HARİKA AVCI
    Nermin Ocak
  • 43

    MUAZZEZ ERSOY

    MUAZZEZ ERSOY
    Hatice Yıldız Levent
  • 44

    NİHAT DOĞAN

    NİHAT DOĞAN
    Rıza Doğan
  • 45

    NURİ ALÇO

    NURİ ALÇO
    Nureddin İbrahimov
  • 46

    PETEK DİNÇÖZ

    PETEK DİNÇÖZ
    Diğdem Ezgü
  • 47

    ALİŞAN

    ALİŞAN
    Serkan Burak Tektaş
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