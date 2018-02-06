Prens Harry'nin gerçek adı ne? (Ünlülerin gerçek isimleri)
ntv.com.tr
Bazı ünlülerin bizim bildiğimiz dışında başka ya da gerçek isimleri var. Meghan Markle ile evliliği ve yeni doğan bebeğiyle son dönemde adından söz ettiren İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry de bunlardan biri. İşte, sahneden podyuma, televizyondan sinemaya ünlülerin gerçek adları...
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1
PRENS HARRY
Prince Henry Charles Albert David
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2
ADİLE NAŞİTAdela Özcan
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3
BRUNO MARS
Peter Gene Hernandez
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4
BEN FERO
Ferhat Yılmaz
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5
LANA DEL REY
Elizabeth Woolridge Grant
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6
MUAZZEZ ERSOY
Hatice Yıldız
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7
ELTON JOHN
Reginald Kenneth Dwight
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8
SEDA SAYANAysel Gülaçar
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9
NATALIE PORTMAN
Neta-Lee Hershlag
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10
DANLA BİLİC
Neslihan Damla Akdemir
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11
TRAVIS SCOTT
Jacques Berman Webster
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12
ZARANeşe Ulus
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13
JULIANNE MOORE
Julie Anne Smith
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14
OKAN BAYÜLGENKaan Okan Görgün
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15
JAMIE FOXX
Eric Marlon Bishop
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16
BURCU ESMERSOYKamile Burcu Esmersoy
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17
WHOOPI GOLDBERG
Caryn Elaine Johnson
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18
TEOMANFazlı Teoman Yakupoğlu
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19
LADY GAGA
Stefani Joanne Angelina Germanotta
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20
SEZEN AKSUFatma Sezen Yıldırım
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21
MEG RYAN
Margaret Mary Emily Hyra
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22
ŞENER ŞENAli Haydar Şen
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23
THE WEEKND
Abel Makkonen Tesfaye
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24
CÜNEYT ARKINFahrettin Cüreklibatur
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25
ORHAN GENCEBAY
Orhan Kencebay
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26
NICKI MINAJ
Onika Tanya Maraj
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27
ASENAOnur Çakmak
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28
WOODY ALLEN
Allan Stewart Konigsberg
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29
BANU ALKANLiz Remka Rebronja
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30
BÜLENT ERSOYBülent Erkoç
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31
CARDI B
Belcalis Marlenis Almanzar
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32
FERDİ TAYFURTurhan Bayburt
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33
LORDE
Ella Marija Lani Yelich-O’Connor
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34
MÜSLÜM GÜRSESMüslüm Akbaş
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35
YILMAZ GÜNEYYılmaz Pütün
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36
NİRAN ÜNSALFatma Uludan Canevi
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37
İBRAHİM TATLISESİbrahim Tatlı
-
38
MARILYN MONROE
Norma Jeane Mortenson
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39
MAHSUN KIRMIZIGÜLAbdullah Bazencir
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40
KİBARİYEBahriye Tokmak
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41
DOĞUŞOrhan Baltacı
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42
HARİKA AVCINermin Ocak
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43
MUAZZEZ ERSOYHatice Yıldız Levent
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44
NİHAT DOĞANRıza Doğan
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45
NURİ ALÇONureddin İbrahimov
-
46
PETEK DİNÇÖZDiğdem Ezgü
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47
ALİŞANSerkan Burak Tektaş