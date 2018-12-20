Priyanka Chopra ve Nick Jonas ikinci kez düğün yaptı
ntv.com.tr
Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra ve Amerikalı şarkıcı Nick Jonas, balayından döndü, yine düğün yaptı. Çift, bu akşam üçüncü düğün resepsiyonunu verecek.
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Kendisinden 10 yaş küçük Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile evlenen Hint oyuncu Priyanka Chopra düğüne doymadı.
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2000 yılında Dünya Güzellik Yarışması birinci seçilen Chopra (36), Amerikalı Jonas (26) balayından dönüp ikinci kez düğün yaptı.
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Aralık ayı başında görkemli bir düğünle evlenen ikilinin hem Hindu hem de Hristiyan geleneklerine uygun düğünü günlerce konuşulmuştu.
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Ünlü çift dün de Hindistan’da aileleri, arkadaşları ve medyanın katıldığı bir davete ev sahipliği yaptı.
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Chopra, lacivert bir geleneksel elbiseyle misafirlerini karşıladığı resepsiyonda, “Bu akşam buraya gelmeniz çok anlamlı. Bu benim hayatımın çok özel bölümü. Ben ve kocam bize destek olan tüm özel insanlarla buluşmak istedik” dedi.
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Chopra ve Jonas, bu gece de Bollywood endüstrisindeki arkadaşları için üçüncü bir resepsiyon daha düzenleyecek.
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7Ay başında ilk düğününü yapan Chopra, Ralph Lauren imzalı gelinliğiyle göz kamaştırmıştı. İki milyon inci işlenen, Swarovski taşlarla bezeli ve 22 metrelik duvağı olan gelinliğin tamamlanmasının 1826 saat sürdüğü biliniyor.
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8Chopra, bir gün sonra yapılan geleneksel Hindu düğününde Hint tasarımcı Sabyasachi Mukherji imzalı gelinlik giymişti.
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New Delhi’de yapılan geleneksel düğünün ardından resepsiyon verildi. Chopra, resepsiyonda da farklı bir gelinlik giymişti.