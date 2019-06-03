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Ruby Dhalla, Meryem Uzerli’nin elini bırakmadı

Meryem Uzerli ile Kanadalı politikacı Ruby Dhalla önceki akşam Ortaköy Ruby’deki bir doğum günü partisine katıldı. Kulüp çıkışı flaşlar patladı. Ruby Dhalla “Neler oluyor?” diye şaşırdı, Meryem Uzerli’nin elini araca binene kadar bırakmadı

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    Meryem Uzerli ile Canadalı politikacı Ruby Dhalla, ortak arkadaşları Bulgar oyuncu Darina Pavlova’nın önceki akşam Ortaköy’deki Ruby Restaurant’ta verdiği doğum günü partisine katıldı.


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    Meryem Uzerli arkadaşının elini tuttu, araca binene kadar da bırakmadı. Meryem Uzerli’ye muhabirler 3 soru sordu:
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    1) Cannes’da giydiğiniz kıyafetler çok konuşuldu, sizi ‘rüküş’ bulanlara bir cevabınız olacak mı?

    2) Eski sevgiliniz Alp Özcan’ın, yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyor ne diyeceksiniz?

    3) Amerika’da estetik yaptırdınız mı?

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    Meryem Uzerli üç soruyu toplayıp ortak bir yorum yaptı:
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    “Geçmiş zamanda olan hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Üçü de bitmiş, gitmiş konular."
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    Meryem Uzerli’nin arkadaşı Ruby Dhalla, Canada’nın ilk Hint asıllı kadın milletvekili.

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