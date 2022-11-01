Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 1

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in lüks yatı Marmaris'e demirledi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 2

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 3

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 4

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanıma sahip.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 5

Yatın ilçede bir hafta kaldıktan sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 6

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