Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

02.10.2021 - 09:56
George Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünyaevine girdi.
100 yıl sonra ülkede gerçekleşen bu ilk kraliyet düğünü için konuklar St. Isaac Katedrali içinde yerlerini almadan önce tarihi yapının kapısı önünde meraklılar toplandı. Gelin Rebecca Bettarini, babası Roberto'nun kolunda katedralin merdivenlerini tırmanırken, etrafta toplananlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Gelini, eşine babası teslim etti.
Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliğinin kuyruğunda ise Romanov ailesinin altın rengi arması işlenmişti. Gelinliğin en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de Bettarini'nin tacıydı. Damat Grand Dük George Mikhailoviç'in hizmet ettiği Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygı niteliğinde olan bu taç ünlü tasarımcı Chaumet'nin imzasını taşıyor. Yeri gelmişken Chaume'nin, Fransa İmparatoru Napoleon ve eşi Josephine'in resmi mücevhercisi olduğunu da hatırlatalım.
Her ne kadar hayatları Bolşevik Devrimi sırasında trajik bir şekilde sona erse de artık ülke bambaşka bir siyasi yapıya sahip olsa da Avrupa'nın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri de törene katıldı. İspanya'nın anne Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ve eşi Prenses Tılsım, Bulgaristan'ın eski kralı da törene katılan konuklar arasındaydı. Resmi nikahları Moskova'da kıyılan çiftin, düğün için Rus İmparatorluğu'nun eski başkenti Saint Petersburg'u seçmesi de dikkat çekiciydi. Damat George Mihailoviç bu tercihinin nedenini de daha önce "Ailemizin 1990'ların başında Rusya'ya döndüğünde ilk gittiği kent orasıydı" diyerek anlatmıştı.
Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov Ailesi'nin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya’da ikamet ediyor.