Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Her ne kadar hayatları Bolşevik Devrimi sırasında trajik bir şekilde sona erse de artık ülke bambaşka bir siyasi yapıya sahip olsa da Avrupa'nın önde gelen kraliyet ailesi üyeleri de törene katıldı. İspanya'nın anne Kraliçesi Sofia, Liechtenstein Prensi Rudolph ve eşi Prenses Tılsım, Bulgaristan'ın eski kralı da törene katılan konuklar arasındaydı. Resmi nikahları Moskova'da kıyılan çiftin, düğün için Rus İmparatorluğu'nun eski başkenti Saint Petersburg'u seçmesi de dikkat çekiciydi. Damat George Mihailoviç bu tercihinin nedenini de daha önce "Ailemizin 1990'ların başında Rusya'ya döndüğünde ilk gittiği kent orasıydı" diyerek anlatmıştı.





