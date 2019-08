Sean Penn 31 yaş küçük sevgilisiyle tatilde (Aralarında yaş farkı olan ünlüler)

Lady Kitty Spencer ve Michael Lewis

Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer (28) geçen yıl kuzeni Prens Harry'nin düğününde çarpıcı güzelliğiyle dünya çapında yankı uyandırmıştı. Birçok Hollywood aktörü ve yarkıcı Kitty Spencer ile tanışmak için farklı yollar denedi. Bu sürede sessiz kalan Spencer önceki gün New York'ta sevgilisiyle görüntülendi. The Mark Hotel'den çıkarken görüntülenen Kraliyet Ailesi üyesinin'nin 60 yaşındaki iş insanı Michael Lewis ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Lady'nin kalbini çalan Michael Lewis, Whistless moda şirketinin sahibi. The Mark Hotel kısa süre önce doğum yapan ve Kraliçe'nin pek hazmetmediği son gelini Meghan Markle'ın baby shower partisi düzenlediği yerdi.

(Fotoğraf: Kolaj)