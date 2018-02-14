Sean Penn 31 yaş küçük sevgilisiyle tatilde (Aralarında yaş farkı olan ünlüler)

Scott Disick ve Sofia Richie



Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Scott Disick'i terk etti. Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni ise ihanet. TMZ'nin haberine göre; Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetti. Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian'dan 3 çocuğu olan Scott Disick ile Sofia'nın arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu.

Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşaması da ayrı bir tartışma konusu olmuş.