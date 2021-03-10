Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 10.03.2021 - 13:55
başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 7. bölümüyle 12 Mart Cuma saat 20.00’de Star’da.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.
Kadir, Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.
Cemal, Erol’un vereceği ifadeyle Selo’nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol’un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal’in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.
Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.
Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.