Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.