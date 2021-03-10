Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, 7. bölümüyle 12 Mart Cuma günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümüne Kadir’in Ayliz’e büyük sürprizi damga vuracak. İşte Seni Çok Bekledim'in yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 10.03.2021 - 13:55

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 1

başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 7. bölümüyle 12 Mart Cuma saat 20.00’de Star’da.

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar.

Kadir, Ayliz’e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Cemal, Erol’un vereceği ifadeyle Selo’nun içeriden çıkamayacağına emindir.  Oysa Erol’un aklında bambaşka bir plan vardır.  İsmet, Cemal’in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 4
Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu yazıyor.
Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatıyor.
Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 8
SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM FRAGMANI
Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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