Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, 9. bölümüyle 26 Mart Cuma günü ekrana geliyor. Yeni bölümde Kadir, Ayliz’e gerçekleri anlatacak mı? İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 24.03.2021 - 10:27

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 9. bölümüyle 26 Mart Cuma saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir’in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel’in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar. 

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol’u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo’nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.    

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatıyor.
Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor.
Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 8

Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER