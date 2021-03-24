Seni Çok Bekledim 9. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 24.03.2021 - 10:27
Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim 9. bölümüyle 26 Mart Cuma saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir’in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.
Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel’in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.
Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol’u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo’nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.
Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.
Seni Çok Bekledim Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.