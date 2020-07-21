Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması

"VASİYETE İTİRAZ ETMEYECEĞİZ"

Dursunoğlu’nun avukat olan yeğeni Gizem Özköseoğlu ise, “Vasiyetinde ne var tam olarak bilmiyoruz, biz de ailesi olarak tüm dileklerini sonuna kadar yerine getireceğiz. Ben de bir avukatım ve biz de vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız, sonuna kadar vasiyetinin arkasında ve destekçisi olacağız, bize her hangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, biz zaten bunların farkındaydık, derneğe bir vasiyet yazdığını biliyorduk, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla çok gururluyuz ve ona saygı duyuyoruz. Kendisi çok örnek alınması gereken bir insan” ifadesini kullandı.