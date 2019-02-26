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Shakira'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

Anadolu Ajansı, AFP

İspanya'da savcının başvurusunu kabul eden mahkeme, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı 12 Haziran'da ifade vermeye çağırdı.

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    Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından mahkemede başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı.
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    İspanya'nın EFE ajansının haberinde, Barselona'daki Esplugues de Llobregat mahkemesi 2 nolu kısım hakiminin, mali savcılık tarafından Shakira hakkında yapılan dava açma başvurusunu kabul ettiği bildirildi.
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    Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Kolombiyalı şarkıcının mahkemeye ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.
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    Mahkeme kaynakları, Shakira'nın hakkındaki soruşturmaya ilişkin İspanyol adli kurumlarıyla iş birliğine hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.
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    Savcılığın sunduğu iddianamede, Shakira, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.
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    Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor.
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    İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş, vergi mükellefi sayılıyor.
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