Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümde kim elendi? (Nijeryalı futbolcu Patrick Ogunsoto katılıyor)

1 24. YENİ BÖLÜM



Oyunu 10-3 gibi farklı bir skorla Türkiye takımı kazandı. Survivor 2019 'un 24. bölümü karnıyarık ve pilav ödüllü mücadele ile başladı.Oyunu 10-3 gibi farklı bir skorla Türkiye takımı kazandı.

2 Bisiklet ödüllü sembol oyunu kadınlarda Sude'nin erkeklerde Okay'ın oldu.



Kıymalı börek ödüllü dostluk oyununu kadınlarda Melisa ve Dmitra, erkeklerde Okay ile Tony kazandı.

3 Survivor'da Yunan takımının ada konseyince sunucu Sakis yarışmaya futbolcu Patrick Ogunsoto'nun da katılacağını açıkladı.



35 yaşındaki Ogunsoto'nun hem Nijerya hem Yunanistan vatandaşlığı bulunuyor.

4 Yunan takımının ada konseyinde ise Tony, Spyros ve Simos'tan en az SMS oyunu alan Vasilis Simos adaya veda etti.



İşte 23. geçmiş bölümden detaylar...

5 23. GEÇMİŞ BÖLÜM



Biftek sandviç, patates kızartması ve kola ödüllü mücadeleyi 10-7 Yunanistan takımı kazandı. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 'ın 23. bölümünde motosiklet ve ödül oyunu oynandı.Biftek sandviç, patates kızartması ve kola ödüllü mücadeleyi 10-7 Yunanistan takımı kazandı.

6 11 Mart'ta oynanan ikinci oyunda ise kıyasıya yarış motosiklet mücadelesinde yaşandı.



Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı. Türk takımının kendi arasındaki bireysel yarışı kazanan Büşra Yalçın motosikletin sahibi oldu.



İşte Survivor 22. geçmiş bölümde yaşananlar...

7 22. GEÇMİŞ BÖLÜM



Yunan takımınına 10-6 üstünlük sağlayan Türk takımı mücadelenin galibi oldu. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 22. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.Yunan takımınına 10-6 üstünlük sağlayan Türk takımı mücadelenin galibi oldu.

8 Bu skordan sonra Yunan takımı ada konseyine gitti.



Ada konseyşnde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu.

9 Kek ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Afroditi olarak açıklandı.

10 21. GEÇMİŞ BÖLÜM Survivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.

11

12 Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye uzun süre suya atlayamadı. Uzun süren ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.

13 Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

14 Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.

15 İşte Survivor 2019'dan yansıyan kareler...

16

17

18

19

20

21