Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan’da ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan’da dün gece ödül oyunu ve dokunulmaz oyunu oynandı. Erzak ödülünü ve dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı? İşte Survivor 18 Mayıs 2019’da yaşananlar...
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Survivor Türkiye-Yunanistan’ın 18 Mayıs 2019 tarihli bölümünde önce erzak, ardından dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019’da bu hafta oynanan erzak ödülü yarışını kim kazandı? Peki, Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu dün hangi takım kazandı?
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Survivor'da finale doğru heyecan artarken Survivor 2019'un 72. bölümünde yarışmacılar, parkurda kıran kırana yarıştı.
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ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Dominik'te devam eden Survivor mücadelesinde büyük finale doğru yarışmacılar arasındaki rekabet de kızışmaya başladı. Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde, erzak ödülü oynandı. Survivor’da bu hafta erzak ödülünü 10'a 9 siyah takım kazandı. Böylece siyah takım yarışmaya daha fazla motive oldu.
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DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un 72. bölümünde dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Survivor dokunulmazlık oyununu 10'a 8 ile yine siyah takım kazandı.
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6İşte bugüne dek Survivor 2019'da yaşananlar...
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