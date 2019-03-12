Survivor 2019'da motosiklet ödülünü kim kazandı? (Türkiye-Yunanistan'da ödül oyunları)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da motosiklet ve ödül oyununu kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 11 Mart'ta yaşanan mücadeleler sonucu motosiklet Büşra Yalçın'ın olurken, ödül oyununu ise Yunanistan takımı kazandı. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan fotoğraflar...
Biftek sandviç, patates kızartması ve kola ödüllü mücadeleyi 10-7 Yunanistan takımı kazandı.
2
11 Mart'ta oynanan ikinci oyunda ise kıyasıya yarış motosiklet mücadelesinde yaşandı.
Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı. Türk takımının kendi arasındaki bireysel yarışı kazanan Büşra Yalçın motosikletin sahibi oldu.
İşte Survivor 22. geçmiş bölümde yaşananlar...
3
22. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 22. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
Yunan takımınına 10-6 üstünlük sağlayan Türk takımı mücadelenin galibi oldu.
4
Bu skordan sonra Yunan takımı ada konseyine gitti.
Ada konseyşnde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu.
5
Kek ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Afroditi olarak açıklandı.
6
21. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.
7
Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye uzun süre suya atlayamadı. Uzun süren ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.
8
Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
9
Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.