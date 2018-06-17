Survivor Damla veda mı ediyor? (Sembol ve iletişim oyunları sonuçlandı)

Survivor'da 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakatlığı bulanan Damla Can'ın ağlayarak 'Artık olmuyor' demesi dikkat çekti.



Survivor Acun Ilıcalı, "Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor'dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli" dedi.



Survivor Damla da gözyaşları içinde, "Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup... Baktım olmuyor" ifadelerini kullandı. Damla'nın durumu bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

İşte 99. geçmiş bölümde yaşananlar...