Survivor Ecem Karaağaç'a 'enerji yüklemesi' istismar

Göz6 evi yarışmasıyla adını duyuran ardından geçtiğimiz yıl Survivor'a katılan Ecem Karaağaç 'enerji yüklemesi vaadiyle' kandırıldığını ve istismar edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl Survivor’da yarışan Ecem Karaağaç'ın diğer yarışmacıların önüne geçerek birinci olacağına dair ikna eden şahıs tarafından istismar edildi.
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“Sana enerji yüklemesi yağacağım” diyerek Ecem’i cinsel birlikteliğe zorlayan şahıs hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunan yarışmacı şahsın cezalandırılmasını istedi.
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Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan etti. Bu paylaşımını gören bir takipçisi ise Ecem Karaağaç'ın birinci olabileceğini iddia ederek bir teklifte bulundu.
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Söz konusu şahıs Karaağaç'a, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı.
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Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, Survivor'da birincilik karşılığında teklifini kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu. Ancak tavsiye edilen sözde "Enerji yükleyen" şahısın niyeti başkaydı.
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Sözde uzman kişi, enerji verme vaadiyle Ecem'le defalarca cinsel birliktelik yaşadı.
Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.