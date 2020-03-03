Survivor yeni yarışmacıları (Survivor 2 Mart 2020 son bölüm ayrıntıları)

Survivor 2020'de iki ismin diskalifiye olmasının ardından Dominik'e dört yeni yarışmacı daha geldi. Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay, Berkan Karabulut, gönüllüler takımında ise Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden yarışacak. İşte son bölüm ayrıntıları ve yeni yarışmacılar hakkında bilgiler...

03.03.2020 - 09:32

Survivor 2020
Survivor 2020'nin son bölümünde ödül oyunları ve yeni yarışmacıların takımlara dahil olma süreçleri ekrana geldi.

Hamburger menü ödülü mücadeleyi 10-7 gönüllüler takımı kazandı.
Survivor 2020
Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma Günaydın diskalifiye olmasının ardından yarışmaya dört yeni isim katıldı.


Survivor 2020
Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay, Berkan Karabulut, gönüllüler takımında ise Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden yarışacak.
Survivor 2020

GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı olan Gizem Birdal basketbolcudur. Genç yarışmacı Birdal, Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alacak.

Survivor 2020

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.

Survivor 2020

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor 2020

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Survivor'ın yeni yarışmacısı Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2015 yılında Bilecik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

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