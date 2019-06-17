Survivor'da eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (Survivor'da yeni dönem: Hızlandırılmış elemeler)
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu, hızlandırılmış dönem ve final ne zaman sorularının cevapları belli oldu.Survivor Türkiye Yunanistan'da 2. dokunulmazlık oyununu da beyaz takım kazandı. Siyah takımdan Kyriakos, Afroditi ve Nikos eleme adayları oldu. Acun Ilıcalı 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da artık haftada iki eleme olacağı ve hızlandırılmış elemeleri başlayacağını açıkladı.
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Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunun da beyaz takım kazandı.
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Siyah takımdan eleme adaylarını belirlemek için gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, haftanın performans birincisi olan isimleri açıkladı.
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Izgara etli sandviç ödüllü performans birincileri kadınlarda; Seda, Dalaka erkeklerde; Emre ve Nikos oldu.
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Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da artık haftada iki eleme olacak.
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Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak" ifadelerini kullandı.
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Survivor Türkiye Yunanistan doksan altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda oylama sonucunda Kyriakos, Afroditi ve Nikos eleme adayları oldu.