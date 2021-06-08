Survivor’da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? (7 Haziran 2021 ayrıntıları)

08.06.2021 - 07:13
SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKONULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2021’de Aleyna Çalışkan’ın elenmesi ile son sekize kalan yarışmacılar belli oldu. Aynı kampta başlayan yarışmacılar, bu akşam ilk defa bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar. Erkek ve kadın yarışmacıların rakip olacağı oyunda ilk tur zamana karşı yarış şeklindeydi. Sonrasında sıralamaya göre 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşmeler oldu. Bu eşleşmeler arasında üç olanın kazanacağı düellolar yapıldı. Elemeler sonrasında kalan dört isim aynı şekilde yarıştı. En son kalan iki isim arasında final oyunu oynandı ve böylece dokunulmazlığı kazanan isim belirlendi.
Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar tek tek parkura çıktı ve zamana karşı yarıştı.
Sıralama turu sonrasında ilk tur eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Berkay - Poyraz, İsmail - Ayşe, Batuhan - Dora, Steven - Aleyna ilk turda karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlıkta yarı finale kalan isimler Poyraz, Batuhan, Steven ve İsmail oldu. Bu turda Batuhan - Steven, İsmail - Poyraz karşı karşıya geldi. Günün ilk finalisti Steven'ı 3-0 yenen Batuhan oldu. Diğer finalist ise İsmail'i 3-0 yenen Poyraz oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyunu final turunda Batuhan ve Poyraz eşleşti. Finalde Batuhan'ı 5-0 yenen Poyraz, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
AİLELER ARASI GERGİNLİK
Ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacıların aileleri ile ilgili bir konuyu gündeme getirdi:
"İki yarışmacının ailesinin sosyal medyada bizi üzecek derecede aktifler. Survivor Panorama ve Survivor Ekstra programlarında bazı sert eleştiriler yapılabilir. Bu iki yarışmacıya aileleri ile görüşme hakkı vereceğim. Yarışmacılardan ricam, bizi rahat bırakmaları."
Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ilk isim Aleyna oldu. Aleyna'nın annesinin kızının yarışmadan çekilmesini istediğini belirtti.
İkinci yarışmacı ise Ayşe'nin ailesi olduğu açıklandı. İki yarışmacının aileleri arasında gerilim olduğunu söyledi. Bu gerilimin de ailelerin geldiği günde söylenen bir sözün yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirtti.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2021’de başlayan yeni dönemle birlikte üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında üç eleme adayı çıkacak. Bu eleme adayları, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim tarafından söylenecek. Fakat eleme adayı olan bir isim eğer iki dokunulmazlık kazanırsa potadan çıkacak. Yapılan SMS oylaması ile bu isimler arasında en az oyu alan yarışmacı, Survivor’dan elenecek.
Survivor'da ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Poyraz, "Kararımı duygusal olarak vereceğim" dedi. Poyraz'ın eleme adayı olarak söylediği isim Aleyna oldu. Aleyna, Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
Her perşembe akşamı olduğu gibi Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın kaptanını seçmek üzere oylarını kullandı. Oy birliği ile mavi takım kaptanı bu hafta Ayşe seçilirken, kırmızı takımın kaptanı da İsmail Balaban oldu.
SURVİVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk etapta yarışmacılar gecenin market oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Market oyunu öncesinde ödül bu hafta , acılı veya acısız lahmacun ve haftalık erzak paketi olarak açıklandı. Market oyununda yarışmacılar, dizili küpleri üzerindeki emojilerle ezberlemek için gayret gösterdi. Oyunda hızlı başlayan Kırmızı takım skoru 8-3'e getirdi.
Oyunun ilerleyen dakikalarında ise mavi takım atağa geçti. Beş sayı geride kaldığı oyunda üst üste dört sayı alarak farkı bire indiren mavi takım yarışmacıları oyunun kaderini değiştirdi. Batuhan ve Aleyna’nın aldığı sayılar ile skor 10-7 olunca market oyununu bu hafta mavi takım kazandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Market oyununun hemen ardından bu kez yarışmacılar ödül oyunu için karşılaştı. Oyun öncesinde ise ödül soğuk kahve ve villada havuz partisi olarak duyuruldu. Finalde ise uzun platform üzerine dizili küpleri Hindistan cevizi ile düşürmeye çalışan yarışmacılar, kazanmak için ciddi çaba sarf etti. Kırmızı takım atağa geçerek skoru 5-2 yaptı.
TÜRK YUNAN KARMA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu için karma bir takım oluşturuldu. Kırmızı ve mavi takım olarak Türkiye ve Yunanistan takımları ikiye bölündü. Oyun öncesinde Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan takımın lüks bir villa vakit geçireceği açıklandı. Moral bulmak isteyen takımlar karma ödül oyunu için adeta canını dişine taktı.
Oyunun ilk etabından kıran kırana yaşanan mücadelede mavi takım ve kırmızı takımın atakları nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor'da karma ödül oyununu 10-9'luk skorla kırmızı takım kazandı. Villa ödül oyununu kazanan kırmızı takım büyük sevinç yaşarken, mavi takım ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Daha önceki sezonlarda da oynanan ünlülerle anlat bakalım oyunu Survivor'ın 2021 sezonunda da izleyenlere ve yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Anlat Bakalım oyununda kazanan takımın pizza ve Four final maçını izleyeceği açıklandı. Oyunda eşleşmeler ise şöyle yapıldı:
Doğuş Balbay - Poyraz, Ezgi Eyüboğlu - Dora, Onur Buldu - İsmail Balaban, Doğu Demirkol - Batuhan, Eypio - Ayşe, Merve Özbey - Aleyna, Utku Yuvakuran - Berkay, Alp Kırşan - Steven