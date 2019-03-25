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Survivor'da kimler eleme adayı oldu? ( Son bölüm ve dokunulmazlık oyununun detayları)

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayı kim oldu sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2019'da ilk dokunulmazlığı Türkiye ikincisini ise Yunanistan kazandı. Finalde bayrak yarışına kalan mücadeleyi Türkiye kazandı. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi... Yunan takımında ilk eleme adayı Spyros oldu. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick bu hafta eleme adayları oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'da bugün araba ödülü için mücadele edilecek. İşte Survivor son bölümde yaşananları...

  • 1

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    Survivor Türkiye Yunanistan'ın 32. bölümünde müthiş bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımı kazanmıştı. Dün gerçekleşen ikinci dokunulmazlığı ise Türk takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda eşitlik olunca, final oyununa geçildi. 

  • 2

    Survivor'da kimler eleme adayı oldu?, Survivor eleme adayları belli oldu, Survivor son bölüm, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019

    Dokunulmazlığın final oyununda durum 2-2 olunca bayrak yarışı yapıldı ve Türk takımının kazanmasıyla müthiş bir sevinç yaşandı.

  • 3

    Survivor'da kimler eleme adayı oldu?, Survivor eleme adayları belli oldu, Survivor son bölüm, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019

    Yunan takımında erkeklerde bireysel dokunulmazlığı Kyriakos kazandı. 

  • 4

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    Kadınların kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Dalaka'nın oldu.
  • 5

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    Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde adı en çok yazıyan Spyros haftanın ilk eleme adayı oldu.
  • 6

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    Bireysel dokunulmazlık ödülü sahibi Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'nun ismini verdi.
  • 7

    Survivor'da kimler eleme adayı oldu?, Survivor eleme adayları belli oldu, Survivor son bölüm, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları oldu.
  • 8

    Survivor'da kimler eleme adayı oldu?, Survivor eleme adayları belli oldu, Survivor son bölüm, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Yunanistan'da yapılan sms oylaması sonuçlarına göre Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto arasından en az oyu alan isim, Survivor'on 26 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 34. bölümünde yarışmaya veda edecek.
  • 9

    Survivor'da kimler eleme adayı oldu?, Survivor eleme adayları belli oldu, Survivor son bölüm, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor Türkiye- Yunanistan, Survivor 2019
    Survivor Türkiye Yunanistan'ın 33. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2019'un 33. bölümünde yarışmacılar araba ödülü için mücadele edecek.
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