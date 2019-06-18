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Survivor'da Kolombiya ödülünü kim kazandı? (Kolombiya nerede?)

Survivor 2019'un son bölümünde Kolombiya ödülünü kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 30 Haziran'daki büyük final öncesi ödülünü siyah takım kazandı. Yeni bölümde ise yarışmacılar nakit para ödülü için karşılaşacak. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...

  • 1

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    Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 97. son bölümünde siyah ve beyaz takımlar, iki günlük Kolombiya gezisi için parkurda mücadele etti. 


  • 2

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    Oyun sonunda siyah takım 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya'da 2 günlük muhteşem bir tatil yaptı.


  • 3

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    Survivor'da sunucu Murat Ceylan, ödül oyununu kazanan siyah takımdan Katerina Dalaka'ya kötü bir haber verdi. Katerina'nın pasaportunun süresinin dolduğunu söyleyen Murat Ceylan, "Katerina'nın pasaport süresi bittiği için sadece kendi ülkesine çıkış müsadesi var. Ancak ekip olarak Kateri'nın yüzünü güldürecek bir karar aldık. Sizler Kolombiya'da tatil yaparken, Katerina'yı da Dominik'te çok güzel bir otelde ekibimiz ağırlayacak" dedi.



  • 4

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    Survivor 98. yeni bölümde ise yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı 10 bin euro nakit para ödülü için karşılaşacak.
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    KOLOMBİYA NEREDE?

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    Kolombiya, Güney Amerika kıtasının kuzey batısında yer alır. Nüfusu 50 milyon olan Kolombiya'nın yüzölçümü 1 milyon 141 bin 748, resmi dili ise İspanyolcadır.

    İspanyolcanın en fazla konuşulduğu ikinci ülke olan Kolombiya’nın başkenti ve en kalabalık şehri 10 milyonu aşan nüfusuyla Bagota'dır. Üniter ve anayasal bir cumhuriyet olan ülke, departman adı verilen 32 bölgeden oluşmaktadır.
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    İşte Survivor 2019'dan öne çıkan bazı kareler...
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