Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ın kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 2 Haziran tarihli 109. bölümünde Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele verirken kırmızı takım parkurda rakibini mağlup ederek kazanan taraf oldu. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan'ın konuk olduğu Anlat Bakalım'ı ise Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi kazandı.

03.06.2021 - 07:00

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları) - 1

TÜRK YUNAN KARMA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu için karma bir takım oluşturuldu. Kırmızı ve mavi takım olarak Türkiye ve Yunanistan takımları ikiye bölündü. Oyun öncesinde Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan takımın lüks bir villa vakit geçireceği açıklandı. Moral bulmak isteyen takımlar karma ödül oyunu için adeta canını dişine taktı.


Oyunun ilk etabından kıran kırana yaşanan mücadelede mavi takım ve kırmızı takımın atakları nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor'da karma ödül oyununu 10-9'luk skorla kırmızı takım kazandı. Villa ödül oyununu kazanan kırmızı takım büyük sevinç yaşarken, mavi takım ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları) - 2

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Daha önceki sezonlarda da oynanan ünlülerle anlat bakalım oyunu Survivor'ın 2021 sezonunda da izleyenlere ve yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Anlat Bakalım oyununda kazanan takımın pizza ve Four final maçını izleyeceği açıklandı. Oyunda eşleşmeler ise şöyle yapıldı:

Doğuş Balbay - Poyraz, Ezgi Eyüboğlu - Dora, Onur Buldu - İsmail Balaban, Doğu Demirkol - Batuhan, Eypio - Ayşe, Merve Özbey - Aleyna, Utku Yuvakuran - Berkay, Alp Kırşan - Steven

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları) - 3
Komik dakikaların yaşandığı oyunda kazanan ikili gecenin sonunda belli oldu. Rakiplerinden daha fazla kelime bilen Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi ödülün sahibi oldu.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları) - 4
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları) - 5
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları) - 6

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