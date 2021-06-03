Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları)

TÜRK YUNAN KARMA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu için karma bir takım oluşturuldu. Kırmızı ve mavi takım olarak Türkiye ve Yunanistan takımları ikiye bölündü. Oyun öncesinde Türk Yunan karma ödül oyununu kazanan takımın lüks bir villa vakit geçireceği açıklandı. Moral bulmak isteyen takımlar karma ödül oyunu için adeta canını dişine taktı.



Oyunun ilk etabından kıran kırana yaşanan mücadelede mavi takım ve kırmızı takımın atakları nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından Survivor'da karma ödül oyununu 10-9'luk skorla kırmızı takım kazandı. Villa ödül oyununu kazanan kırmızı takım büyük sevinç yaşarken, mavi takım ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



