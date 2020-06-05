Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (Yeni dönemi ilk yarışmaları)

Yeni takımlarla yeni dönemin başladığı Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazand? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 97. bölümde kırmızı takım her iki mücadeleyi de kazanarak büyük bir üstünlük kurdu. İşte 4 haziranda yaşananlar ve haftanın ayrıntıları

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Survivor 2020'de yeni döneme girilmesiyle birlikte kalan son 10 yarışmacı kırmızı ve takım olarak olarak ikiye ayrıldı ve eski takım arkadaşları olanlar şimdi rakip oldu.

Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da 4 Haziran Perşembe akşamı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu. Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan 10-5 skorla kırmızı takım oldu.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI? Ödül oyunu sonrası Survivor takımları Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu da kırmızı takım 5-2 kazandı ve yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.





Survivor 2020 'nin 96. bölümünde ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Nefes kesen oyunu Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu.

Kaptanlık yarışında Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu. Diğer kaptanlık yarışında ise Barış ile Sercan karşı karşıya geldi. Kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu.

Bu sonuçla yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu. Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.





Dominik'te yeni takımların belirleneceği konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bütün sezon boyunca en gerilimsiz konsey benim için bu. Aday çıkmayacak, eleme yok, acil durum konseyi değil.Her açıdan değerli bir konsey. Şu an karşımda birbirinden değerli 10 yarışmacı var, kırmızı ve mavi takım olarak mücadele edeceksiniz" dedi ve sözü seçimler için takım kaptanlarına verdi. Sercan ve Cemal Can'ın seçimleri sonrası takımlar şöyle oluştu.





Kırmızı takımda kimler var?

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış.





Mavi takımda kimler var?

Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim.