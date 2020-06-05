Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (Yeni dönemi ilk yarışmaları)

Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da 4 Haziran Perşembe akşamı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu. Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan 10-5 skorla kırmızı takım oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonrası Survivor takımları Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu da kırmızı takım 5-2 kazandı ve yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.