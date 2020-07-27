Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler)

Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektiği maskeli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

ntv.com.tr

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 1
Tarkan

Eşiyle birlikte corona virüs günlerini Almanya’da geçiren Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektiği maskeli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 2

Gülse Birsel

"İlk asansör selfie’m bu olmamalıydı. Aslında gözlük filan tek tek iyi parçalar, kombin kötü."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 3

Nusret

"Toplumun bir parçası olan tüm aileleri ve bireyleri etkileyen bu talihsiz olayın oldukça farkındayım. Dünya zor bir zamandan geçiyor ve toplumun bireyleri olarak bu zamanlarda birleşmek ve güçlü durmak zorundayız. Biz güçlüyüz ve daha güçlü geri döneceğiz. Savaşçılar olarak doğduk ve savaşçılar olarak kaldık, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplum her zamanki gibi yenecek."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 4

Mustafa Sandal

"Köpek balığı şapkası taktım bir nebze akvaryum balığına dönüştüğümüzü unutmak için! İyi haftalar."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 5

Erdal Beşikçioğlu

Erdal Beşikçioğlu Instagram hesabından ilginç bir pozla “Maske takın” mesajı verdi. Oyuncu, genelde Cadılar Bayram kostümlerinde kullanılan ‘steam punk’ model şık bir bir gaz maskesi taktı ve şu notu düştü:  2. aşamaya hazırız.


Steam punk nedir?

19. yüzyıl mekaniğini, geleceğin teknolojisi ile birleştiren, hayal gücüne dayalı bir moda akımına deniyor.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 6

Blanca Blanco

Amerikalı oyuncu, Blanca Blanco, Los Angeles Havalimanı'nda uçağa binerken sadece maske ile yetinmedi, koruyucu tulum giydi ve siper de taktı. Corona virüsten korunmak için tanınmaz halde seyahat eden 39 yaşındaki oyuncu için "Ameliyata girer gibi uçağa bindi" yorumları yapıldı. 

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 7

Jennifer Aniston

Daha önce "Takın şu lanet maskeyi!" diyerek hayranlarına Covid-19'a karşı tedbir çağrısı yapan Jennifer Aniston, bu defa hastalığı atlatan bir arkadaşının hastanede tedavi altındayken çekilen fotoğrafını paylaşarak "Maske takın!" çağrısı yaptı. Aniston, şunları yazdı:

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 8

"Bu, arkadaşımız Kevin. Çok sağlıklıydı, altta yatan bir sağlık sorunu yoktu. Bu, Covid. Gerçek. Yenebileceğimizi düşünme saflığında olmamalıyız. Bitmesini istiyorsak başarırız. Atabileceğimiz tek adım şu ki lütfen bu lanet maskeyi takın. Bu korkunç virüs yüzünden acı çeken bu insanları düşünün. Aileniz için yapın. Kendiniz için yapın. Covid tüm yaşları etkiliyor. 

Not: Bu fotoğraf nisan ayının başında çekildi. Şükür ki şimdi hemen hemen iyileşti. Dualarınız için hepinize teşekkürler."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 9

Ünlü oyuncu, daha önceki mesajında şunları söylemişti: 

“Maskelerin zahmetli ve rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Ama iş yerlerinin kapanmasının daha kötü olduğunu hissetmiyor musunuz? İnsanlar işlerini kaybediyor. Sağlık çalışanları büyük bir yorgunluk içinde. Ve bu virüs yüzünden pek çok hayat sönüyor çünkü yeterince önlem almıyoruz. İnsanların temelde iyi olduğuna gerçekten inanıyorum, bu yüzden hepimizin bunu yapabileceğini biliyorum. Ama hala ülkemizde düzlüğe çıkmak için gerekli adımları atmayan ve birbirini korumayan pek çok insan var. İnsanlar kendilerinden maske takmalarının istenerek ‘haklarının ellerinden alınması’ konusunda endişeli görünüyorlar. Bu basit ve etkili öneri, insanların yaşamları pahasına siyasallaştırılıyor. Bunun tartışması olmamalı. İnsanların hayatını önemsiyorsanız lütfen sadece şu lanet maskeyi takın ve çevrenizdeki insanları bunu yapmaları konusunda teşvik edin.”

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 10

Helen Mirren

Maske ve koruyucu gözlükle uçak yolculuğu yapan 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Helen Mirren, "Bu bir bakış" yorumunu yazdı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 11

Emmy Rossum

Shameless dizisinin yıldızı Emmy Rossum, bu yılın ocak ayında koruyucu giysi, yüz maskesi, siperlik ve kask giyerek çektiği bir fotoğrafını "2020'de en akılcı korunma yöntemi" diyerek Twitter sayfasında paylaşmıştı. 

O dönemde henüz corona virüs ve onun sebep olduğu Covid-19 hastalığı bu kadar yaygın değildi. Ancak aradan geçen zaman içinde virüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Rossum'un bir takipçisi oyuncuya altı ay önce yaptığı bu paylaşımı hatırlatınca o da hatırlatmadan dolayı takipçisine teşekkür ederek tweet'ini yeniden paylaştı ve herkese "Maske takın" çağrısı yaptı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 12

Meryem Uzerli

"Sürekli yurt dışına seyahat ediyorum. Korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku, vücut direncimizi düşürür. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi de günde 20 kere yıkıyorum."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 13

Naomi Campbell

Naomi Campbell corona virüs salgınında işini şansa bırakmıyor. 49 yaşındaki model, günlük hayatta görmeye alışık olmadığımız türden önlemler alıyor. Koruyucu tulum, siper, maske ve gözlük şeklinde tam koruma sağlayarak uçakla yolculuğa çıkan Campbell, sosyal medya paylaşımında, "Kendimi corona virüse karşı koruyorum" mesajını yazdı. 

Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model, salgın öncesinde de uçakla seyahat ederken maske takıyordu.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 14

Kate Hudson

Oyuncu arkadaşı Sara Foster ile Los Angeles'ta yürüyüşe çıkan Kate Hudson, espri anlayışını yansıtan maskesiyle dikkat çekti. Ruj izi gibi de görünen dudak resimli maskesiyle Hudson, son günlerin en ilginç maske sahibi ünlüsü olarak öne çıktı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 15

Selma Blair

Ünlü oyuncu Selma Blair (47), erkek arkadaşı Ron Carlson ile Los Angeles'ta kahve almaya çıktığında görüntülendi. Maske önlemi alan ikilinin birbirlerine, sevgi gösterisinde bulunması, "Corona günlerinde aşk" yorumlarına neden oldu.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 16

Nicole Scherzinger

Pussycat Dolls adlı müzik grubunun solistlerinden Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger, corona virüs salgınında günlerini evde nasıl geçirdiğini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Pek çok kişinin eşofmanla ve makyajsız geçirdiği karantina günlerinde, 41 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles’taki evinden parlak giysisi, topuklu ayakkabıları ile hem temizlik-yemek yapıp hem de spor yapabildiğini kanıtlayan fotoğrafını paylaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 17

Ryan Babel

Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ressam Salvador Dali maskesi ve kıyafetlerinin üzerine giydiği bornozla poz vererek, "Sokakta bornozuyla yürüyen birini görürseniz paniğe kapılmayın. Sadece fazladan önlem alıyorum" dedi.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 18

Katy Perry

Ünlü şarkıcı Katy Perry, American Idol programına el dezenfektanı kostümü giyerek katıldı. 35 yaşındaki hamile şarkıcı, evden katıldığı programın çekilme anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Perry, “Katy Perry burada, güvende kalmanızı ve ellerinizi yıkamanızı hatırlatırken American Idol'un daha önce hiç olmadığı kadar yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 19

Nina Dobrev

Köpeğini Los Angeles'ta bir veterinere götüren oyuncu Nina Dobrev, sosyal mesafe kuralına uyarak kendini kliniiğin dışında tutup köpeğini teslim etti. Dobrev'in maskenin yanı sıra bulaşık eldiveniyle önlem alması dikkat çekti. 

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 20

Lionel Messi

Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evde çocukları ile birlikte zaman geçirdiğini belirtti.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 21

Courteney Cox

Friends dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Courteney Cox, dışarı çıkarken kendini tam koruma altına aldı. 55 yaşındaki oyuncu, Malibu’da yardımcısıyla birlikte market alışverişine giderken maske üstüne siper ve plastik eldiven önlemiyle görüntülendi.  

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 22

Selena Gomez

Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 23

Kate Hudson

Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 24

Nebahat Çehre

"Ben büyük alışveriş merkezlerine giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda arabada mendillerim var. Bol bol su içmeye çalışıyorum, arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin, özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 25

Azra Akın 

Anne olduktan sonra sağlığına daha çok dikkat ettiğini anlatan model, corona virüs nedeniyle artık kimseyle tokalaşmadığını söyledi. Sık sık elini yıkadığını belirten Akın, “Seyahatlerimi de sınırladım” dedi. 

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 26

Russell Crowe

56 yaşına giren Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, esprili bir izolasyon paylaşımı yaptı. Ülkesinin bayrağından yaptığı maskesini takan Oscar'lı oyuncu, "Alışveriş yapanlar için moda ipuçları" notunu yazdı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 27

Andy Murray

Dünyanın en ünlü tenisçilerinden Andy Murray, karantina günlerini evinde, çocuklarıyla oyun oynayarak geçiriyor. 32 yaşındaki İskoç tenisçi, kızları Edie ve Sophie için, onların isteğiyle ‘prenses’ oldu. Murray, osyal medyada yaptığı paylaşımda, kızlarının isyeği üzerine geleneksel İskoç eteği kilti giydiğini, ama bunun kızlarının gözünde gerçek bi etek olduğunu belirtti.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 28

Gwyneth Paltrow

ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: "Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 29

Enis Arıkan

Enis Arıkan, kolonya dökerken çekilen videosunu “Ben evden çıkmam” mesajıyla Instagram’da paylaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 30

Çiğdem Batur 

"Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. 'Bana bir şey olmaz'cılardan olmayın. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sabırlı ve sağduyulu olmalıyız."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 31

Kadir İnanır

Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın “Soluk Mavi Nokta” kitabından satırlar:

“Yuvamız!
Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre... Gezegenimiz!
Üzerinde yaşayan herkes,
binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin,
her kahraman ve her korkak,
uygarlığı kuran ve yıkan
herkes,
Her kral ve her köylü,
aşka düşmüş her çift,
her anne ve her baba,
umut dolu her çocuk,
her mucit ve her kaşif,
her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı,
her süper star her büyük lider,
her Aziz ve her günahkar,
türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.
Kozmik sahnenin küçük bir parçasında.
Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün,
birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar?

Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.
Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok...
En azından yakın gelecekte !
Hoşunuza gitsin, gitmesin şuan için barınabileceğimiz başka bir yer yok!”

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 32

Tarkan

"Zor zamanlar...
Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek...
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:
Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 33

Ajda Pekkan

“El sıkışmıyorum, öpüşmüyorum. Bunlara biraz ara verelim lütfen. Çok gezen biri değilim zaten. Evden stüdyoya ya da ablama gidiyorum. Ben daha önce dezenfekte ve ihtiyaç olan ürünleri temin etmiştim. Maske takamıyorum ama evde steril ortam var. Yanımda çalışanlar da toplu taşıma kullanmıyor ve eve gidip gelirken maske kullanıyorlar.”

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 34

Lady Gaga 

Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Corana virüse yakalananlar ve virüsten korkanlar için anlayışlı olma zamanı. Bu işte hep beraberiz" mesajı paylaştı. Lady Gaga'nın bu sözleri  bugüne kadar yayınlanan en sağduyulu corona virüs mesajlarından biri olarak gösterildi. 

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 35

Adriana Lima

Victoria’s Secret’ın ünlü süper modeli Adriana Lima, corona virüs nedeniyle kapandığı evinde, günlerini spor yapara geçiriyor. Valentina (10) ve Sienna (7) adında iki kızı olan 38 yaşındaki model, Instagram paylaşımlarında, takipçilerine “Evde kalın” çağrısı yaptı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 36

Kim Kardashian

Eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kuralını uygulayan Kim Kardashian, sosyal medyadan, çocuklarını evde eğlendirebilmek için öneri istedi. Ailece evdeki sinema odasında zaman geçirirken çektiği fotoğrafı paylaşan Kardashian, “Herkes çocuklarını eğlendirmek için ne yapıyor? Bir aile olarak sosyal mesafemizi koruyoruz ama bazı eğlenceli fikirlere ihtiyacımız oluyor. Yardım için önerilerinizi alayım!” notunu yazdı.  

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 37

Behzat Uygur

“Tiyatro oyunlarımızı sahnelediğimiz bütün salonların dezenfekte işlemine başladık. Tüm salon işletmecilerinden aynı duyarlılığı bekliyoruz. Seyircilerimizi kapıda kolonyayla karşılayacağız.”

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 38

Demi Lovato

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Los Angeles'ta market alışverişine maske ve eldivem önlemi alarak çıktı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 39

Hülya Koçyiğit 

"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 40

Sophie Turner ve Joe Jonas

Hamile olan oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte maske ve eldivenle corona önlemi aldı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 41

Hülya Avşar

"Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 42

Raul De Molina

TV sunucusu Raul De Molina, eşi Millie ile Los Angeles Havaalanı'nda çekilen maskeli fotoğrafını, "Hasta olmaktansa tebdir almak iyidir. corona virüsü ciddiye alıyoruz" mesajıyla paylaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 43

Kıvanç Tatlıtuğ

"Öpüşme, sarılma, tokalaşmaya ara verdik, yurt dışı seyahatlerini de bir süreliğine erteledik."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 44

Sergio Ramos

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos İspanya'da evden çıkmıyor. Yıldız futbolcu antrenmanlarına evinde devam ediyor.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 45

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz

İngiltere'de 21. yaşını kutlayan Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz (25) ile New York'a dönerken havalimanında maskeyle görüntülendi. Ancak çiftin taktığı maskenin stillerine uyum sağlaması dışında virüsle mücadeleye faydası yoktu.

Dirsek tokalaşması

Oscar'lı oyuncu Sandra Bullock (55) ise Los Angeles sokaklarında karşılaştığı arkadaşıyla dirsek tokalaşmasıyla selamlaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 46

Neslihan Atagül 

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karantina günlerini doğayla baş başa geçiriyor.

Yaz aylarında da doğa tatili tercih eden ikili Bodrum'da herkesten uzaktaki bir kır evinde virüsten korunuyor.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 47

Howie Mandel 

Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), corona virüse karşı aldığı önlemle oldukça paniğe kapılmış görünüyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken vücudunu tamamen örten kıyafet giydi. Howie'nin gaz maskesi ve koruyucu kıyafetin içine takım elbise giymesi dikkat çekti.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 48

İrem Derici

"İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 49

Bella Hadid

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 50

 Summer Walker

Şarkıcı Summer Walker, kendini baştan aşağıya corona'ya karşı korudu.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 51

Sibel Can

"Bakanlığın yayınladığı virüsten korunma yollarını uyguluyorum. Ellerimi sık yıkıyorum, sağlıklı besleniyorum, hapşırıp öksürürken mendille ağzımı kapatıyorum. Hasta kişilerle temasta bulunmuyorum. Çantamda dezenfektan spreyim var. Bütün bu kurallara uyarak devam ediyorum yaşantıma. Stüdyo çalışmalarım aralıksız sürüyor. Nisan'da albümüm çıkacak."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 52

Steve Harvey

Ünlü komedyen ve sunucu Steve Harvey, eşi Marjorie Harvey ile uçak seyahatinde önlem aldı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 53

Cüneyt Arkın 

"Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme broşüründe corona virüs'ten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 54

Joan Collins

Ünlü oyuncu maskeli fotoğrafına, "Los Angeles Havaalanı'nda maske takan tek kişiyim. Ahmak gibi hissediyorum. Neyse, en azından soğuk algınlığına yakalanmam" yorumunu yazdı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 55

Merve Özbey 

"Tabii ki bu durumu önemsemeli ve önlemlerimizi almalıyız. Hijyene dikkat etmeli, bağışık sistemimizi güçlü tutmalıyız ama asla bir panik havasına girmememiz gerekir. Birçok virüs gibi korona da artık hayatımızda ama gerekli önlemlerle üstesinden gelinebileceğini biliyoruz."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 56

Sylvester Stallone

Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 57

Muazzez Ersoy

"Tüm gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyorum. Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi yıkıyorum. Bilinçli şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz."

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 58

Demi Moore ve Bruce Willis

20 yıl önce boşanan Demi Moore (57) ile Bruce Willis (65) ikilisi aynı evde karantinada kalmaya devam ediyor. 13 yıllık evliliğin ardından 2000 yılında boşanan ikili, corona virüs salgınında yetişkin kızları Scout (28), Tallulah (26), Rumer (31), iki kızının erkek arkadaşları ve Demi Moore’un asistanıyla birlikte aynı evde kalıyor. 2009 yılınan bu yana 41 yaşındaki model Emma Heming ile evli olan Bruce Willis, eşi ve kızları Mabel (8) ile Evelyn’i (5) evde bırakıp eski eşi Demi Moore’un evinde kalmaya başladı. Geniş aile 27 gündür hep birlikte karantinada kalıyor. Demi Moore da karantina günlerinden eğlenceli paylaşımlar yapaya devam ediyor. Son paylaşımda tüm aile üyeleri Laura Day’in How To Rule The World From Your Couch adlı kişisel gelişim kitabını okurken görülüyor. Demi Moore, paylaşımında, “Aile kitap kulübü... How To Rule The World From Your Couch- karantina edisyonu” notunu yazdı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 59

Liam Hemsworth

Ünlü aktör, paskalya kutlaması yaptığı sosyal medya paylaşımında corona virüs salgını için esprili bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. 30 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, "Mutlu paskalyalar! Güvende kalın. Yatağınızda kalın" notunu paylaştı.

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 60
Tarkan
Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler) - 61

Hülya Avşar

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER