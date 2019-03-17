Terazi burcunda dolunay burçları nasıl etkileyecek? (18-24 Mart haftalık burç yorumları)
İlkbahar mevsimine başlayacağımız bu haftanın en kritik olaylarından biri Terazi burcunda yaşanacak Dolunay. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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21 Mart Perşembe günü, Güneş Koç burcuna geçecek ve ilkbahar ekinoksunu müjdeleyecek. İlkbahar ekinoksu gece ve gündüzün sürelerinin eşitlendiği, kuzey yarım küreye ilkbaharı, güney yarım küreye ise sonbaharı başlatan gündür. Tabiatın uyandığı ve astrolojik açıdan Koç burcu döneminin başlangıcıdır. Koç burcu dönemi yaşam enerjimizin yükseldiği, biraz daha kendi hayatımızı odağımıza aldığımız dönemdir. Fevri çıkışlar yapabilir, sonda söylenecek cümleleri başta söyleyebiliriz.
Bu hafta 21 Mart’ı önemli kılan bir diğer gökyüzü olayı da 00° Terazi burcunda yaşanacak Dolunay. Güneş Koç burcuna geçer geçmez tam karşısındaki Ay ile zıt konuma gelerek Dolunay dediğimiz ay döngüsünü oluşturacak. Bu Dolunayda, Koç, Terazi, Kova ve Aslanlar yüksek etki altında olanlar. Dolunaylar kapanışları, bitişleri sembolize eder. Burcunuza göre etkisini burç yorumlarımda bulabilirsiniz.
Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…
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Yükselen Koç:
Sevgili Koçlar, bu hafta Perşembe günü, Güneş sizin burcunuza geçecek ve ilkbaharı müjdeleyecek. Bu hafta sizin için de hayatınızda kritik değişimlerin yaşanacağı sürecin başlangıcı olacaktır. Kendiniz ile ilgili yeni kararlar alabilir, hayatınızı farklı bir yöne doğru ilerletebilirsiniz. Bu sürecin hemen başında yaşanacak Dolunay ile birlikte ilişkileriniz ve kendi istekleriniz arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Her ne kadar kendi tercihleriniz doğrultusunda ilerlemeyi sevsenizde bu hafta özellikle karşınızdakilerin isteklerine kulak kabartmayı deneyebilirsiniz. Önemli farkındalıklara ulaşabilir, yeni kararlarla ilişkilerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki korkularınızı aşmak için belki de onlarla yüzleşmeniz en iyi çözüm olacaktır. Günlük rutinlerinizi yaşarken bu yüzleşme ile de karşı karşıya gelebilirsiniz.
Sizi mutlu edecek değişimlerin hayatınızda olacağı sağlıklı, mutlu, huzurlu, şanslı bir hafta dilerim.
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Yükselen Boğa:
Sevgili Boğalar, Mars bu hafta da sizin burcunuzda seyahat edecek. Bu da size yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için yaşam enerjisi verecektir. Maddi konularda atılım yapmak, finansal durumunuza her zamankinden daha farklı bir gözle bakmanız için de uygun enerjiler altındasınız. Kritik anlaşmalara imza atmadan önce bu ayın sonunu yani Merkür Retro hareketinin tamamlanmasını beklemeniz lehinize olacaktır.
Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte her gün yapageldiğiniz günlük rutinlerinizde bazı değişimler yaşamaya karar verebilir, size hizmet etmediğini düşündüklerinizi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Kaygı, korku ve endişelerinizle başa çıkmak için yeni yöntemler denemeye karar verebilirsiniz. Geçmişten gelen endişelerinizden kurtulmanız için de iyi bir dönem içindesiniz.
Keyfinizin bol olduğu, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim.
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4
Yükselen İkizler:
Sevgili İkizler, çevrenizde çok sayıda arkadaşınızın olması sizin tercih ettiğiniz ve hatta sevdiğiniz durumlardan biri. Lakin favori arkadaşlarınızın hızlı değişkenlik gösterebileceği bir dönemdesiniz. Bu hafta kendi istekleriniz ve etrafınızdakilerin tercihlerinin çeliştiği bir durumda kendi yolunuzdan devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Hayattan aldığınız keyif ile ilgili önemli farkındalıklara ulaşabilir, gidişatı değiştirmek için hamle yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda daha önce sizin için önemli olmayan detaylar gözünüze çarpabilir ve belki de bir ilişkiyi kapatıp yenisine başlama noktasına gelebilirsiniz. Platonik olarak beslediğiniz duygular varsa kendinizin daha önemli olduğu gerçeği ile hareket edip, yeni bir sayfa açabilirsiniz. Tabii eskilerden gelen konular da Merkür’ün bu Retro döneminde gündeminize sıkça gelecektir.
Keyifli, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim…
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5
Yükselen Yengeç:
Sevgili Yengeçler, daha önceleri de çokça belirttiğim gibi, bu yıl ve önümüzdeki yıl hayatınızın her alanında değişim yaşayabileceğiniz önemli yıllar. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, aileniz, eviniz ve yuvanız ile ilgili konularda sorgulamalar yapabilirsiniz. Sizi üzen veya yeteri kadar mutlu etmeyen detaylardan kurtulmak için kolları sıvayabilirsiniz. Dolunaylar Astrolojide kapanış enerjisi olarak adlansa da, her kapanışın bir başlangıç olduğunu da unutmamak gerekir. Sizi mutlu edecek başlangıçları yaparken sadece duygularınızla değil, mantığınızla da hareket etmenizin önemini fark edeceğiniz bir haftadasınız. İş hayatınızda istekli ve motive olacağınız bu dönemde geçmişte başlayıp tamamlayamadığınız projelerinizi tamamlamayı gündeminize alabilirsiniz.
Mutlu, sağlıklı, aşk dolu bir hafta dilerim…
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Yükselen Aslan:
Sevgili Aslanlar, geçtiğimiz iki yol boyunca neredeyse her gökyüzü olayının başrol oyuncularından biri sizdiniz. Hayatınıza geri dönüp baktığınızda bu yılların önemini daha iyi anlayacaksınız. Bu hafta da yardımcı başroldesiniz. Her ne kadar Dolunay sizin burcunuzda meydana gelmese de sizi de kuvvetli etki alan burçlardan biri yapacak. Temel konu başlıklarından bazıları, kardeşleriniz, çok yakın dostlarınız ve iletişim kurduğunuz kanallar olacaktır. Her türlü iletişim kazasına bu dönemde dikkat etmeniz lehinize olacaktır. Özellikle Merkür Retro hareketini yaparken yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir. Yurtdışı planlarınız, hobileriniz ve eğitim hayatınızdaki atılımlar için istekli ve yüksek motivasyon içinde olabilirsiniz. Kendinize zaman yaratmayı ihmal etmeyin…
Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta dilerim…
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Yükselen Başak:
Sevgili Başaklar, her ne kadar sizin mevsiminizden uzak olsak da, içinde bulunduğumuz dönem sizin hayatınızda da kritik gelişmeleri beraberinde getiriyor. Güneş’in tam zıt burcunuz olan Balık burcundaki seyahati sizi de özellikle ilişkiler manasında yakından etkiliyor. Hayatınızın tümüne yansıyacak bazı önemli kararlar vermeden önce yönetici gezegeniniz olan Merkür’ün Retro hareketini tamamlamasını beklemeniz lehinize olacaktır, yanlış değerlendirmeler yapabilirsiniz. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte de kendi emeklerinizle kazandığınız maddi kazançlarınızda bazı değişiklikler oluşabilir. Hayatın sizin için hazırladığı senaryoyu tam olarak bilemesek de konu başlığınız para üzerinde gelişecek gibi duruyor…
Sağlık, huzur, aşk, bereket dolu, iyi bir hafta dilerim…
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Yükselen Terazi:
Sevgili Teraziler, bu hafta Perşembe günü sizin için bazı değişimlere gebe olabilecek 1 aylık süreç başlıyor. Güneş’in tam zıttınız olan Koç burcuna geçişi ile birlikte siz de hayatınızda yenilenmeye gidebilirsiniz. Ve bu süreci önce size artık hizmet etmediğini düşündüğünüz olay ve kişileri hayatınızdan çıkararak yapacağa benziyorsunuz. 21 Martta gerçekleşecek Dolunay Terazi burcunun ilk derecelerinde yaşanacak. Farkındalıklarınız ve hayatınızdaki ağırlıklardan kurtularak başlayacağınız bu yeni dönemde, çevrenizdekilerin sizi gördükleri vasıflarınıza odaklanabilirsiniz. İşiniz, görünüşünüz, hayatı yaşayış şekliniz vb…
Sağlık, huzur, aşk, bereket dolu, iyi bir hafta dilerim…
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Yükselen Akrep:
Sevgili Akrepler, hayatı fazlasıyla irdelemeyi seven burçlardan birisiniz. Tabii bu durum sizin hayata dair kaygılarınızın artmasına da sebep oluyor. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte sizi endişeye sevk eden mevzular üzerinde kararlar alabilir, yeni bir farkındalık seviyesi ile belki de bu korkularınızdan uzaklaşmayı seçebilirsiniz. Tutkularınız ve hırslarınız sizi ayakta tutan temel motivasyonlarınız olsa da, sizi inciten ve yaralayan yerler de genelde buraları oluyor. İşte tüm bunları çözebilmek için etkili bir hafta sizi bekliyor. Merkür’ün Retro hareketi size geçmişteki konuları j-hatırlatacak, Dolunay ile birlikte de kapatmanız gerekenleri anlayacaksınız.
Bol şans!
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Yükselen Yay:
Sevgili Yaylar, en şanslı burçlarında bazen yüklerinden kurtulmaları, hafiflemeleri faydalı olur…Sizi ilerletmediğini düşündüğünüz arkadaşlarınız ve aşklardan farklı bir yöne ilerlemeniz için uygun enerjiler altındasınız. Hayat her zaman kapatılan kapıların yerine yenilerini açsa da siz yenilere başlamadan önce Merkür Retro’sunun bitmesini bekleyin…Önce geçmişteki derslerinizi düşünün, sizi inciten, kıran olayları anlayın hatta yapabiliyorsanız çözün sonra yenileri zaten gelecektir.
Her hafta vazgeçmeden tekrar ediyorum, unutmayın Jüpiter bu sene yanınızda; şansınızı ve bereketinizi daim etmek için…
Mutlu, sağlıklı, bereket dolu bir hafta olsun…
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Yükselen Oğlak:
Sevgili Oğlaklar, sizin için toplum içerisindeki rolünüz ve eğer varsa aktif iş hayatınız içindeki başarınız çok önemli. Başarıyla mutlu olan, faydalı olmayı seven bir yapınız var. Bu hafta da sizin için bu konulara destek verecek nitelikte bir Dolunay yaşanacak. Geçmişten getirdiğiniz, tam olarak kapatamadığınız ve fakat ilerlemenize de mani olarak gördüğünüz ilişkilerinizi, projelerinizi gündeminize alıp verdiğiniz karar doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Aile hayatınız da bu kararınıza destek verecek konumda olacaktır. Aldığınız derslerinizi düşünerek attığınız her adımda istediğiniz hayata bir adım daha yaklaşacağınızı unutmayın…
Sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu, keyifli, aşk dolu bir hafta dilerim…
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Yükselen Kova:
Sevgili Kovalar, bu hafta sizin için önemli bir hafta olabilir. Perşembe günü yaşanacak Dolunay’ın yükseleni Kova burcu olacağından, yüksek etki alacak burçlardan biri de sizsiniz…Bu Dolunay ile birlikte kardeşleriniz, dostlarınız veya akrabalarınız ile ilgili bazı konularda yeni farkındalıklara ulaşıp, kritik kararlar alabilirisiniz. Hobileriniz, eğitim hayatınız veya yurtdışı konuları da sizin için önemli konu başlıkları arasında yer alabilir. Kendi emeklerinizle kazandığınız finansal konularda, hayatın akışı içerisinde kabullenmeniz gereken çok da etkili olamayabileceğiniz durumlar oluşabilir. Her ne olursa olsun sizin yüksek faydanız için olacağını aklınızdan çıkarmayın lütfen…
Venüs’ün bu hafta da Kova burcunda seyahat etmesi sebebi ile ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha rahat ifade etmeye başlamış olabilirisiniz. Özgürlüğünüze düşkün yapınız bazen ilişkiden korkmanız anlamına gelse de, bu dönem size ne istediğiniz ve istemediğiniz ile ilgili ipuçları verecektir.
Huzur, mutluluk ve bereket dolu bir hafta dilerim.
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Yükselen Balık:
Sevgili Balıklar, Güneş bu hafta Balık burcundaki seyahatini tamamlıyor…Bu yolculuğunda, Merkür ve Neptün de Güneş’e eşlik ediyor…Yaşadıklarınızı aklınızla çok da analiz etmeden, hislerinizin yoğunluğu ile tepki duymanız normaldir. Bu süreçte geçmişteki anılarınızı da bolca düşünüyor olabilirsiniz. Sadece düşünmek değil, zamanın enerjisi gereği düşündüklerinizle hayatınızda bazı dönüşümlere imza atıyor olabilirsiniz. Bu hafta yaşanacak Dolunay ile birlikte, ailenizden aldığınız maddi destek, ödemekle yükümlü olduğunuz kredi, vergi gibi ödemeler konusunda yeni bir farkındalık yaşayabilir beraberinde bir dönemi geride bırakıp, yeni bir döneme başlamaya karar verebilirsiniz.
Karar ve farkındalıklarınızın yüksek faydanız için olacağı, sağlıklı, huzurlu, aşk dolu bir hafta dilerim.