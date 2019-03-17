Terazi burcunda dolunay burçları nasıl etkileyecek? (18-24 Mart haftalık burç yorumları)

21 Mart Perşembe günü, Güneş Koç burcuna geçecek ve ilkbahar ekinoksunu müjdeleyecek. İlkbahar ekinoksu gece ve gündüzün sürelerinin eşitlendiği, kuzey yarım küreye ilkbaharı, güney yarım küreye ise sonbaharı başlatan gündür. Tabiatın uyandığı ve astrolojik açıdan Koç burcu döneminin başlangıcıdır. Koç burcu dönemi yaşam enerjimizin yükseldiği, biraz daha kendi hayatımızı odağımıza aldığımız dönemdir. Fevri çıkışlar yapabilir, sonda söylenecek cümleleri başta söyleyebiliriz.

Bu hafta 21 Mart’ı önemli kılan bir diğer gökyüzü olayı da 00° Terazi burcunda yaşanacak Dolunay. Güneş Koç burcuna geçer geçmez tam karşısındaki Ay ile zıt konuma gelerek Dolunay dediğimiz ay döngüsünü oluşturacak. Bu Dolunayda, Koç, Terazi, Kova ve Aslanlar yüksek etki altında olanlar. Dolunaylar kapanışları, bitişleri sembolize eder. Burcunuza göre etkisini burç yorumlarımda bulabilirsiniz.

Herkese, sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu bir hafta dilerim…