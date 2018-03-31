The Weeknd’in yeni albümü My Dear Melancholy'deki Selena Gomez ve Bella Hadid mesajları
The Weeknd’in bu hafta çıkan 6 parçadan oluşan yeni albümü My Dear Melancholy'deki Selana Gomez ve Bella Hadid'e mesaj verdiği konuşuluyor.
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Ayrılıklarıyla üzen müzik endüstrisinin sevilen çiftini Selena Gomez & The Weeknd cephesinde yeni gelişmeler var. Bu hafta 6 parçadan oluşan yeni albümü My Dear Melancholy’i çıkaran The Weeknd, Gomez’le ilişkisi hakkında birçok detayı şarkılarıyla paylaştı.
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Albümdeki birçok referansla ilişkilerini deşifre eden The Weeknd, sosyal medyaya damgasını vurdu. Hayranlar albüm çıktıktan saatler sonra, sözlerdeki gizli mesajların izini sürdü.
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Hayranların sosyal medyadaki en önemli teorilerinden biri; The Weeknd'in, lupus hastası olan sevgilisi Selena’ya böbrek nakli için kendi organını teklif etmesi.
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Call Out My Name şarkısındaki “I almost cut a piece of myself for your life/Guess I was just another pit stop/’Til you made up your mind” sözlerinin Gomez’in önemli operasyonununa referans gösterdiği düşünülüyor.
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Aynı şarkı içinde Selena’nın Justin Bieber’a hızlı dönüşünden bahseden The Weeknd, post ayrılık sendromunu müziğiyle atlatmaya çalışıyor. Albümde dikkat çeken başka bir önemli noktaysa, şarkılardaki Bella Hadid referansları.
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Sosyal medyadeki albüm araştırmasına göre; The Weeknd, “Wasted Times” şarkısında binici anlamına gelen “equestrian” sözüyle at tutkunu eski sevgilisi Bella Hadid’e seslendiği sonucuna varıldı.
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10 ay birlikteliklerinden sonra hızlıca eski sevgilisi Justin Bieber’a dönüş yapan Selena Gomez, The Weeknd’in kalbini gerçekten kırmış olsa ki müzisyenin büyük melankolisi müziğine yansıdı.
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Hayranları, The Weeknd7in son albümündeki üstü kapalı romantik itiraflarla Selena Gomez’e son bir ayrılık mesajı mı verdiğini yoksa eski sevgilisi Bella Hadid’e serenat yapıp onun kalbini mi kazanmaya çalıştığını tartışıyor.
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Hangisi olursa olsun, My Dear Melancholy albümündeki şarkılar The Weeknd'in konuşulmasını sağlamış durumdab